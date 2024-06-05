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    «Зенит» хочет купить еще одного казахстанца в команду

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    1 комментарий

    Футбольный клуб «Зенит» договорился с «Бешикташем» о покупке казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Об этом 5 июня пишет «Спорт-Экспресс».

    Отмечается, что турецкая команда готова продать Зайнутдинова за ту же сумму, за которую покупала его у ЦСКА — 4,5 миллиона евро.

    По данным источников издания, представитель Казахстана — приоритетная цель петербуржцев на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. Кроме того, 26-летний игрок не будет считаться в Мир РПЛ легионером.

    С самим футболистом сейчас ведутся переговоры по личному контракту. За «Бешикташ» Бахтиер отыграл 37 матчей, в которых забил один гол.

    Напомним, за «Зенит» играет другой казахстанский футболист — защитник Нуралы Алип, который забил победный гол в недавнем Суперфинале Кубка России против «Балтики» (2:1), а потом разбил себе голову этим кубком во время празднования.

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    Комментарии 1

    28206267505 Июн 2024 в 17:30
    Ну понятно -это не Тосно!Смотреть на состав Зенита противно загорелые вы мои! Символ Ленинграда отсутствует напрочь ( вспоминаем Зенит 1989-1984)
    +0−1
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