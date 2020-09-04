Жилищному комитету в 2021 году предложено уложиться в 21,5 млрд рублей. Он просит вдвое больше — на капремонт и очередников

О дополнительной потребности комитета рассказал его председатель Виктор Борщев 4 сентября в рамках так называемых нулевых чтений бюджета. Он напомнил, что в 2020 году в расходную часть бюджета на жилищный комитет было записано 28,4 млрд рублей, однако после секвестра эта сумма сократилась до 15,5 млрд. С учетом этого, а также других факторов общая сумма необходимых расходов в 2021 году должна составлять 44,377 млрд.

В частности, на компенсацию разницы в тарифах прошлых лет поставщикам энергоресурсов на 2021-й пока вписан 1,4 млрд; Борщев заявил, что требуется еще 7,6 млрд, из которых более 6 млрд предназначены ГУП «ТЭК», 1,4 млрд — ТГК-1. Это вызвано недостаточностью сумм в 2020 году и секвестированием этой статьи на 6,3 млрд. Помимо прошлых периодов, необходимо будет компенсировать разницу в текущем, то есть в 2021-м; на это предусмотрено 13,1 млрд, требуется еще 5,6 млрд рублей.



Напомним, «Фонтанка», рассказывала о том, как при коронавирусной корректировке бюджета были сокращены субсидии теплоснабжающим организациям за оказание услуг населению по льготным тарифам на 6,3 млрд. При этом в ходе осенней корректировки прошлогоднего бюджета субсидии, напротив, увеличивались на 3,4 млрд рублей. Одной из причин был закончившийся в конце 2018 года многолетний спор о переходе ТГК-1 на новую систему расчета своих расходов.



Значительная часть дополнительной потребности жилкома на 2021 год относится к проведению капремонта. Напомним, весенняя корректировка сократила участие города в программе с 3 млрд до 300 млн рублей; при этом незадолго до этого платежи для населения увеличились вдвое. Говоря о 2021 годе, Борщев отметил, что если не выделить 3,5 млрд рублей, то в следующем году будет необходимо снова повысить взнос на капитальный ремонт.

