На то, что время ожидания на линии может превышать 30 минут, «Фонтанке» в последние дни жаловались читатели. Кроме того, они присылают в редакцию фотографии живых очередей в пункты приема оплаты. Ранее «Фонтанка» рассказывала также о технической ошибке: в двух подряд квитанциях часть потребителей увидела идентичные показания потребленной энергии, но разные начисленные суммы. По данным ЕИРЦ, это вещи связанные.

«В связи с тем, что в части счетов, поступивших потребителям в июле, отображены показания предыдущего периода, возросло количество звонков на горячую линию и очных обращений в центры приема платежей, — заявили «Фонтанке» на предприятии 21 июля. — Среднее время ожидания на линиях составляет 15 минут. Отметим, что, помимо обращений в колл-центр, потребители могут воспользоваться онлайн-консультацией в официальном сообществе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» во «ВКонтакте», а также формой заказа обратного звонка на сайте. Информация о сбое была ранее размещена на официальном сайте».

Живые очереди, по данным пресс-службы, объясняются также календарными причинами, а именно последним сроком оплаты за предыдущий месяц (20-е число). «Часть потребителей принципиально отказывается от онлайн-оплат, в том числе с помощью терминалов, расположенных в каждом центре и во многих гипермаркетах города, предпочитая очное обслуживание в центра приема платежей (68 в СПб), — утверждает ЕИРЦ. — «Горящие» числа, когда в офисах платежной сети максимальная загрузка, с 15-го по 27-е число каждого месяца. В остальные дни офисы максимально свободны и время от входа до оплаты занимает не более 5 минут».



Ранее «Фонтанка» подробно объясняла, как не запутаться в изменившейся с июня квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».