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«Горящие» числа и ошибка в квитанциях. «Петроэлектросбыт» нашел причину огромных очередей в Петербурге

«Петроэлектросбыт» объяснил живые и телефонные очереди из абонентов в Петербурге

По данным ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», телефоны в офисы компании обрывают удивленные показаниями в квитанции абоненты. Живые очереди в последние дни выстроились в связи с последним сроком оплаты.

На то, что время ожидания на линии может превышать 30 минут, «Фонтанке» в последние дни жаловались читатели. Кроме того, они присылают в редакцию фотографии живых очередей в пункты приема оплаты. Ранее «Фонтанка» рассказывала также о технической ошибке: в двух подряд квитанциях часть потребителей увидела идентичные показания потребленной энергии, но разные начисленные суммы. По данным ЕИРЦ, это вещи связанные.

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«В связи с тем, что в части счетов, поступивших потребителям в июле, отображены показания предыдущего периода, возросло количество звонков на горячую линию и очных обращений в центры приема платежей, — заявили «Фонтанке» на предприятии 21 июля. — Среднее время ожидания на линиях составляет 15 минут. Отметим, что, помимо обращений в колл-центр, потребители могут воспользоваться онлайн-консультацией в официальном сообществе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» во «ВКонтакте», а также формой заказа обратного звонка на сайте. Информация о сбое была ранее размещена на официальном сайте».

Живые очереди, по данным пресс-службы, объясняются также календарными причинами, а именно последним сроком оплаты за предыдущий месяц (20-е число). «Часть потребителей принципиально отказывается от онлайн-оплат, в том числе с помощью терминалов, расположенных в каждом центре и во многих гипермаркетах города, предпочитая очное обслуживание в центра приема платежей (68 в СПб), — утверждает ЕИРЦ. — «Горящие» числа, когда в офисах платежной сети максимальная загрузка, с 15-го по 27-е число каждого месяца. В остальные дни офисы максимально свободны и время от входа до оплаты занимает не более 5 минут».

Ранее «Фонтанка» подробно объясняла, как не запутаться в изменившейся с июня квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

vfhbr
Капремонт для наших неудобств связали с оплатой электричества. Разобраться в том, что напутали в квитанциях, не могут сами сотрудники Петроэлектросбыта. При дозвоне до них предупреждают, что срок ожидания 45 минут. Дождаться ответа НЕ удается, на половине пути связь обрывается. Начинай по новой. Пусть Гоголь им платит)))
Yerffej Ennyl
Через инет не оплатить, в очереди интереснее стоять. И время лишнее убьют и будет о чём рассказать соседям и коллегам.
Maik5
Оптимизаторы хреновы.
Зачем всё в кучу пихать? Капремонт должен отдельно оплачиваться. У нас пока раздельные квитанции.
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