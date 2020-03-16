В Петербурге школьников отправляют на дистанционное обучение. Теперь официально

Все школы Петербурга с 17 марта переводят учеников на дистанционное обучение. Как стало известно «Фонтанке», постановление об этом подписано утром 16 марта на специальном совещании.



Документ пока не опубликован, но его обнародуют в ближайшее время.

По данным редакции, меры, принимаемые в Петербурге, будут аналогичны московским.

Предполагается, что получать знания школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по его использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».

