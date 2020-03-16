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16.03.2020 11:59
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В Петербурге школьников отправляют на дистанционное обучение. Теперь официально

Все школы Петербурга с 17 марта переводят учеников на дистанционное обучение. Как стало известно «Фонтанке», постановление об этом подписано утром 16 марта на специальном совещании.

Документ пока не опубликован, но его обнародуют в ближайшее время.

По данным редакции, меры, принимаемые в Петербурге, будут аналогичны московским.

Предполагается, что получать знания школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по его использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».

На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

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