В Петербурге школьников отправляют на дистанционное обучение. Теперь официально
Все школы Петербурга с 17 марта переводят учеников на дистанционное обучение. Как стало известно «Фонтанке», постановление об этом подписано утром 16 марта на специальном совещании.
Документ пока не опубликован, но его обнародуют в ближайшее время.
По данным редакции, меры, принимаемые в Петербурге, будут аналогичны московским.
Предполагается, что получать знания школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по его использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».
На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.