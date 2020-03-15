FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
73.19р81.86р
15.03.2020 17:41
1
Печать

Грузия из-за коронавируса закрыла границу для россиян, но не для всех

Грузия приняла решение из-за коронавируса закрыть границу с Россией с 16 марта. Об этом сообщается 15 марта на сайте правительства.

Отмечается, что запрет не коснется россиян и грузин, которые возвращаются на родину. Также продолжатся грузовые перевозки. Всего в Грузии выявлено 30 случаев заражения COVID-19. Парой часов ранее сама Россия прервала железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Ранее Австрия объявила, что пока запрещает въезд россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260662921
🍓 Самые секусальные шоу тут! ➜ http://deepday.xyz
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний