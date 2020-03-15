Грузия из-за коронавируса закрыла границу для россиян, но не для всех

Грузия приняла решение из-за коронавируса закрыть границу с Россией с 16 марта. Об этом сообщается 15 марта на сайте правительства.



Отмечается, что запрет не коснется россиян и грузин, которые возвращаются на родину. Также продолжатся грузовые перевозки. Всего в Грузии выявлено 30 случаев заражения COVID-19. Парой часов ранее сама Россия прервала железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Ранее Австрия объявила, что пока запрещает въезд россиянам из-за ситуации с коронавирусом.