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15.03.2020 12:20
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Отменилось железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. Часть поездов регулярно ходила из Петербурга

С 17 марта в целях «предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» прекращается железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. В списке отменяемых рейсов есть и те, что выходят из Петербурга. Об этом 15 марта сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании (ФПК), «дочки» РЖД.

«Приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — говорится в сообщении. Также временно перестанут ходить поезда № 53/54 «С.-Петербург — Киев (Украинские ж/д)» (включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург) и № 361/362 «С.-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д)».

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», — подчеркивают в ФПК.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию. Пострадало и авиасообщение. Ранее «Фонтанка» объяснила, как происходит процесс сдачи авиабилетов. С 16 марта все регулярные рейсы из Петербурга в страны Евросоюза будут отменены. Пассажиропоток перенаправляют в Шереметьево и отвезут только в столичные аэропорты. Чартерные рейсы будут летать только до тех пор, пока из России не вывезут всех рвущихся домой европейцев, а россиян из ЕС — на родину.

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