Отменилось железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. Часть поездов регулярно ходила из Петербурга

С 17 марта в целях «предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» прекращается железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. В списке отменяемых рейсов есть и те, что выходят из Петербурга. Об этом 15 марта сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании (ФПК), «дочки» РЖД.



«Приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — говорится в сообщении. Также временно перестанут ходить поезда № 53/54 «С.-Петербург — Киев (Украинские ж/д)» (включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург) и № 361/362 «С.-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д)».