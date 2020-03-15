Отменилось железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. Часть поездов регулярно ходила из Петербурга
С 17 марта в целях «предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» прекращается железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. В списке отменяемых рейсов есть и те, что выходят из Петербурга. Об этом 15 марта сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании (ФПК), «дочки» РЖД.
«Приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — говорится в сообщении. Также временно перестанут ходить поезда № 53/54 «С.-Петербург — Киев (Украинские ж/д)» (включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург) и № 361/362 «С.-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д)».
«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», — подчеркивают в ФПК.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию. Пострадало и авиасообщение. Ранее «Фонтанка» объяснила, как происходит процесс сдачи авиабилетов. С 16 марта все регулярные рейсы из Петербурга в страны Евросоюза будут отменены. Пассажиропоток перенаправляют в Шереметьево и отвезут только в столичные аэропорты. Чартерные рейсы будут летать только до тех пор, пока из России не вывезут всех рвущихся домой европейцев, а россиян из ЕС — на родину.