Если ваш билет превратился в тыкву
Как вернуться из Европы с минимальными потерями. «Фонтанка» нашла маршруты и билеты.
13 марта Россия закрыла авиасообщение с четырьмя самыми популярными европейскими странами, за исключением нескольких рейсов из Шереметьево. Авиакомпании, отменяющие рейсы из-за эпидемии коронавируса, обещают вернуть и обменять билеты без штрафов. Но на практике вернуться домой из коронавирусной Европы оказывается не так просто — дорога может растянуться на несколько суток или обойтись в разы дороже изначальной суммы.
Пока прямой запрет коснулся лишь российских перевозчиков. По данным аэропорта Пулково, с сегодняшнего дня авиакомпания «Россия» (дочка «Аэрофлота») прекратила выполнять рейсы между Петербургом и Берлином, Парижем, Дюссельдорфом, Мюнхеном, Гамбургом, Барселоной, Ниццей, Римом и Миланом до 30 апреля. S7 перестал летать из Северной столицы в испанский Аликанте и итальянскую Верону, по официальной информации, до 31 мая, но участники туристических форумов жалуются также на аннулирование июньских вылетов.
К отечественным компаниям присоединились немецкая Lufthansa и французский Air France. Первая не будет выполнять полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Петербург, вторая — из Парижа. Но до какого срока продлится запрет, в компаниях пока не уточнили. На сайте Air France ближайший прямой перелет из Петербурга доступен для бронирования на 1 мая, до этой даты предлагаются рейсы со стыковкой в Амстердаме, которые выполняет KLM.
Вероятно, отмена коснется и рейсов испанской Vueling в Барселону и итальянской Alitalia в Рим, которые должны были появиться в летнем расписании Пулково с конца марта. Но пока их судьбу в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, не комментируют. Рейсы других перевозчиков, к примеру Air Baltic, KLM, FinnAir, пока стоят в графике, уточнили в ВВСС.
Улететь во что бы то ни стало
Авиакомпании, отменяющие рейсы из-за эпидемии коронавируса, обещают вернуть и обменять билеты без штрафов. Но на практике это далеко не всегда означает, что добраться в место назначения можно без потери времени и денег.
К примеру, S7, рейсы которой в четыре неблагополучные страны отменены тотально, оставшихся за рубежом соотечественников вывозит чартерами. Правда, как следует из информации на сайте, автоматически переоформятся только билеты до Москвы. Петербуржцы смогут получить новый билет с пересадкой в столице, дозвонившись в колл-центр. Доплачивать не придется.
«Аэрофлот», у которого сохранились рейсы в Шереметьево, предлагает доставить жителей Северной столицы домой с пересадкой в Москве. Правда, тогда это будет считаться изменением маршрута. Штрафов перевозчик не возьмет, а вот разницу в стоимости билета придется доплатить. Это может быть существенной тратой для тех, кто покупал билеты по промо-тарифу. Например, сейчас стоимость билетов из Парижа в Петербург (через Москву) на 14 марта начинается от 20 тысяч рублей, из Барселоны — от 46 тысяч рублей. Причем вносить изменения придется через звонок в колл-центр или лично явившись в офис продаж.
Но, по словам участников туристических форумов, на более отдаленные даты компания переоформляет билеты с пересадкой через Москву автоматически и без доплат. Информация не приходит на почту, но отображается в личном кабинете.
Такой же политики придерживаются Lufthansa и Air France. Пассажиры с вылетами в ближайшие даты получили рекомендацию оформить возврат денег или перенести поездку на май. Те, кто должен был отправиться в путь через неделю и больше, получили уведомление об изменении маршрута. Например, путешественников, которые должны были лететь 23 марта из Петербурга через Париж в Лиссабон, повезет компания KLM (входит в альянс с Air France) через Амстердам.
Перенести поездку или оформить возврат денег
Тем, кто решил оформить полный возврат или же перенести поездку в надежде, что коронавирусные страсти улягутся, тоже придется непросто.
Для покупателей невозвратных тарифов «Аэрофлота» эти опции через личный кабинет недоступны: придется либо дозваниваться до колл-центра, либо приходить лично в офис компании. Оба варианта для находящихся за границей путешественников не сказать, что удобны: филиалы могут оказаться не в вашем городе, а из-за ажиотажа время ожидания в очереди или на проводе может растянуться на несколько часов.
Чтобы снизить градус накала страстей и нагрузку на операторов, перевозчик решил увеличить сроки обмена. Теперь для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, вернуть и перебронировать билеты без штрафов можно в любой день до 30 апреля 2020 года.
Как быстро придут деньги, зависит от банков. По словам участников туристических форумов, оформить полный возврат билетов на рейс S7 удалось в течение трех часов — из них час пришлось дозваниваться до колл-центра, еще через два часа сумма упала на карту.
Иная ситуация с иностранными перевозчиками. К примеру, Air France в личном кабинете предлагает изменить дату поездки без взимания штрафов или перебронировать на другое направление (с доплатой разницы в тарифе). Возврат можно также запросить по Интернету. Но владельцы билетов с невозвратными тарифами могут рассчитывать на живые деньги лишь в том случае, если рейс считается официально аннулированным. Обычно такие сообщения приходят за несколько дней до даты отправления. В ином случае тоже можно отказаться от вылета, но компания предоставит лишь ваучер, который можно использовать при покупке новых билетов самой Air France или дружественной KLM.
В случае если компания сама переоформит билет с пересадкой, добиваться его аннулирования и возврата денег придется по телефону. Но в отличие от российских перевозчков, в колл-центры западных компаний дозвониться гораздо сложнее. Как правило, на том конце провода вежливо сообщают, что все операторы заняты, и сбрасывают звонок. Участники туристических форумов отмечают, что пытались пробиться в течение трех и более часов — но безуспешно.
Пути обхода
Тем, кто все же смог оформить возврат, предстоит поиск альтернативных маршрутов для возвращения домой. Сэкономить тут навряд ли получится: билеты на ближайшие даты обычно стоят дороже, чем при покупке заранее, а ажиотаж тоже не способствует их удешевлению.
К примеру, самый быстрый вариант вернуться из Парижа в Петербург в эти выходные предлагает AirBaltic с пересадкой в Риге (5 часов, 19 тысяч рублей). Самый дешевый — EasyJet и WizzAir с пересадкой в Лондоне (11 тысяч рублей), но в пути придется провести 29 часов. Рейс FinnAir с пересадкой в Хельсинки займет 12 часов и потребует 25,7 тысячи рублей.
Та же FinnAir в ближайшие выходные готова за 23,2 тысячи рублей и всего 5 часов доставить петербуржцев домой из Дюссельдорфа. Сэкономить половину этой суммы можно, если воспользоваться услугами Eurowings и WizzAir, но в пути придется провести более суток.
Самый скоростной способ выбраться из Рима предлагает Belavia с пересадкой в Минске — за 6 часов и 17 тысяч рублей. Самый дешевый вариант, за 15 тысяч рублей, у тандема Alitalia и «Аэрофлота» — вот только поездка займет почти сутки, а пересадка запланирована в Праге. С учетом того, что Чехия закрыла въезд для туристов, маршрут может быть чреват неприятностями даже для трансферных пассажиров.
Из Барселоны быстрее всего удастся вернуться в Петербург на борту AirBaltic — за шесть с половиной часов и 27,4 тысячи рублей. Тем, кто готов провести в пути 55 часов, сэкономить поможет коллаборация Vueling и WizzAir. Дорога с пересадками в Лиссабоне и в Лондоне обойдется в 12,2 тысячи рублей.
Попытка обойти запреты с помощью железных дорог тоже несет риски — за время путешествия та или иная страна, через которую пролегает путь, может успеть закрыть границы. Ранее поезда перестали курсировать по маршруту Москва - Ницца, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. Сообщение закрыли еще 5 марта, и это было связано со вспышкой коронавируса на территории Италии. Также РЖД с 13 марта отменили поезда в Прагу. Оперативный штаб по борьбе с распространением заразы в России пока не принял решение об отмене поездов Москва - Берлин и Москва — Париж. Билет в первом с выездом 14 марта стоит 17,9 тысяч рублей. Поездка займет 23 часа. Из Парижа ближайший поезд отправится 19 марта, билет обойдется 31,6 тысяч рублей, в пути придется провести почти 40 часов.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»
Когда материал уже был опубликован, стало известно о том, что отмены рейсов следует ждать и в те страны, которые сами закрывают границы для туристов. Например, с 16 марта принимать гостей прекращает Чехия. Czech Airlines уже уведомили Пулково, что прервут до 11 апреля сообщение между Петербургом и Прагой. В ближайшее время можно ожидать такого же сообщения от авиакомпании «Россия».
Пограничная охрана и МВД Финляндии рассказали о своей готовности ограничить пересечение границы республики для борьбы с распространением 2019-nCoV. Но пока решение не принято.