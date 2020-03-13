Если ваш билет превратился в тыкву

Фото: Daniel Kalker/DPA/ТАСС

13 марта Россия закрыла авиасообщение с четырьмя самыми популярными европейскими странами, за исключением нескольких рейсов из Шереметьево. Авиакомпании, отменяющие рейсы из-за эпидемии коронавируса, обещают вернуть и обменять билеты без штрафов. Но на практике вернуться домой из коронавирусной Европы оказывается не так просто — дорога может растянуться на несколько суток или обойтись в разы дороже изначальной суммы.

Пока прямой запрет коснулся лишь российских перевозчиков. По данным аэропорта Пулково, с сегодняшнего дня авиакомпания «Россия» (дочка «Аэрофлота») прекратила выполнять рейсы между Петербургом и Берлином, Парижем, Дюссельдорфом, Мюнхеном, Гамбургом, Барселоной, Ниццей, Римом и Миланом до 30 апреля. S7 перестал летать из Северной столицы в испанский Аликанте и итальянскую Верону, по официальной информации, до 31 мая, но участники туристических форумов жалуются также на аннулирование июньских вылетов.



К отечественным компаниям присоединились немецкая Lufthansa и французский Air France. Первая не будет выполнять полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Петербург, вторая — из Парижа. Но до какого срока продлится запрет, в компаниях пока не уточнили. На сайте Air France ближайший прямой перелет из Петербурга доступен для бронирования на 1 мая, до этой даты предлагаются рейсы со стыковкой в Амстердаме, которые выполняет KLM.

Вероятно, отмена коснется и рейсов испанской Vueling в Барселону и итальянской Alitalia в Рим, которые должны были появиться в летнем расписании Пулково с конца марта. Но пока их судьбу в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, не комментируют. Рейсы других перевозчиков, к примеру Air Baltic, KLM, FinnAir, пока стоят в графике, уточнили в ВВСС.

Улететь во что бы то ни стало

Авиакомпании, отменяющие рейсы из-за эпидемии коронавируса, обещают вернуть и обменять билеты без штрафов. Но на практике это далеко не всегда означает, что добраться в место назначения можно без потери времени и денег.



К примеру, S7, рейсы которой в четыре неблагополучные страны отменены тотально, оставшихся за рубежом соотечественников вывозит чартерами. Правда, как следует из информации на сайте, автоматически переоформятся только билеты до Москвы. Петербуржцы смогут получить новый билет с пересадкой в столице, дозвонившись в колл-центр. Доплачивать не придется.

«Аэрофлот», у которого сохранились рейсы в Шереметьево, предлагает доставить жителей Северной столицы домой с пересадкой в Москве. Правда, тогда это будет считаться изменением маршрута. Штрафов перевозчик не возьмет, а вот разницу в стоимости билета придется доплатить. Это может быть существенной тратой для тех, кто покупал билеты по промо-тарифу. Например, сейчас стоимость билетов из Парижа в Петербург (через Москву) на 14 марта начинается от 20 тысяч рублей, из Барселоны — от 46 тысяч рублей. Причем вносить изменения придется через звонок в колл-центр или лично явившись в офис продаж.

Но, по словам участников туристических форумов, на более отдаленные даты компания переоформляет билеты с пересадкой через Москву автоматически и без доплат. Информация не приходит на почту, но отображается в личном кабинете.



Такой же политики придерживаются Lufthansa и Air France. Пассажиры с вылетами в ближайшие даты получили рекомендацию оформить возврат денег или перенести поездку на май. Те, кто должен был отправиться в путь через неделю и больше, получили уведомление об изменении маршрута. Например, путешественников, которые должны были лететь 23 марта из Петербурга через Париж в Лиссабон, повезет компания KLM (входит в альянс с Air France) через Амстердам.

Перенести поездку или оформить возврат денег

Тем, кто решил оформить полный возврат или же перенести поездку в надежде, что коронавирусные страсти улягутся, тоже придется непросто.

Для покупателей невозвратных тарифов «Аэрофлота» эти опции через личный кабинет недоступны: придется либо дозваниваться до колл-центра, либо приходить лично в офис компании. Оба варианта для находящихся за границей путешественников не сказать, что удобны: филиалы могут оказаться не в вашем городе, а из-за ажиотажа время ожидания в очереди или на проводе может растянуться на несколько часов.



Чтобы снизить градус накала страстей и нагрузку на операторов, перевозчик решил увеличить сроки обмена. Теперь для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, вернуть и перебронировать билеты без штрафов можно в любой день до 30 апреля 2020 года.

Как быстро придут деньги, зависит от банков. По словам участников туристических форумов, оформить полный возврат билетов на рейс S7 удалось в течение трех часов — из них час пришлось дозваниваться до колл-центра, еще через два часа сумма упала на карту.

Иная ситуация с иностранными перевозчиками. К примеру, Air France в личном кабинете предлагает изменить дату поездки без взимания штрафов или перебронировать на другое направление (с доплатой разницы в тарифе). Возврат можно также запросить по Интернету. Но владельцы билетов с невозвратными тарифами могут рассчитывать на живые деньги лишь в том случае, если рейс считается официально аннулированным. Обычно такие сообщения приходят за несколько дней до даты отправления. В ином случае тоже можно отказаться от вылета, но компания предоставит лишь ваучер, который можно использовать при покупке новых билетов самой Air France или дружественной KLM.



В случае если компания сама переоформит билет с пересадкой, добиваться его аннулирования и возврата денег придется по телефону. Но в отличие от российских перевозчков, в колл-центры западных компаний дозвониться гораздо сложнее. Как правило, на том конце провода вежливо сообщают, что все операторы заняты, и сбрасывают звонок. Участники туристических форумов отмечают, что пытались пробиться в течение трех и более часов — но безуспешно.

Пути обхода

Тем, кто все же смог оформить возврат, предстоит поиск альтернативных маршрутов для возвращения домой. Сэкономить тут навряд ли получится: билеты на ближайшие даты обычно стоят дороже, чем при покупке заранее, а ажиотаж тоже не способствует их удешевлению.

К примеру, самый быстрый вариант вернуться из Парижа в Петербург в эти выходные предлагает AirBaltic с пересадкой в Риге (5 часов, 19 тысяч рублей). Самый дешевый — EasyJet и WizzAir с пересадкой в Лондоне (11 тысяч рублей), но в пути придется провести 29 часов. Рейс FinnAir с пересадкой в Хельсинки займет 12 часов и потребует 25,7 тысячи рублей.

