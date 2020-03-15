Россиянам запретили въезд в Австрию из-за коронавируса. Республика перешла в «аварийный режим»

Австрия на время запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц 15 марта, передает ТАСС.



Отметим, что Австрия стала первой страной, которая закрыла именно для россиян въезд из-за новой инфекции. Ранее запрет коснулся граждан Италии. Себастьян Курц назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны.



«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других (целях, стоящих перед правительством. — Прим. ред.) вы можете поговорить со мной через неделю или месяц», — цитирует Курца РИА Новости.

