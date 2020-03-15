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15.03.2020 12:11
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Россиянам запретили въезд в Австрию из-за коронавируса. Республика перешла в «аварийный режим»

Австрия на время запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц 15 марта, передает ТАСС.

Отметим, что Австрия стала первой страной, которая закрыла именно для россиян въезд из-за новой инфекции. Ранее запрет коснулся граждан Италии. Себастьян Курц назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других (целях, стоящих перед правительством. — Прим. ред.) вы можете поговорить со мной через неделю или месяц», — цитирует Курца РИА Новости.

Канцлер отметил, что власти должны до понедельника «закрыть республику на аварийный режим». Австрия до апреля запрещает массовые мероприятия с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек — в помещении. Занятия в школах и вузах будут проходить удаленно. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому.

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