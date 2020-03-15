Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга сообщил, что болен коронавирусом. «Вы точно не хотите им заразиться»
Один из официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом пришелся на спортсмена родом из Петербурга Петра Тюшкевича. Он находится в московской больнице.
Об этом сам петербуржец рассказал на своей странице в Instagram. О своем состоянии он не сообщил, но посоветовал сидеть дома: «Потому что вы точно НЕ хотите им заразиться». «Паники нет», — добавил Тюшкевич.
Пользователи заподозрили его в желании «похайповать» и в том, что на самом деле он здоров. Кроме своего портрета, Тюшкевич показал двух медиков, судя по эмблеме на их костюмах, он лежит в медицинском центре в Коммунарке.
Пять дней назад он выкладывал фото с горнолыжного курорта во Франции. Тюшкевич в 2009 году стал чемпионом мира по кайтсерфингу.