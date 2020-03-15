В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников

Если. Еще раз — если будет принято решение о переходе на дистанционное обучение, как говорит Смольный, есть для этого платформа. Да и каникулы скоро.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ



Решать, как быть с полумиллионом школьников в разгар эпидемии коронавируса, чиновники Петербурга будут завтра, в понедельник. А пока интерес к этой теме родителей огромен, хотя на носу весенние каникулы, «Фонтанка» изучила вариант, что всех отправят по домам и учиться, и тогда в силу вступит план «Б» — учеба по интернету. В комитете по образованию пока подчеркивают: в понедельник родители могут, но не обязаны оставлять детей дома. Для тех, кто не готов к этому, в школах будут организовывать дежурные классы.

Вся конкретика — 16 марта. Однако если будет решено буквально выполнить субботние рекомендации Министерства просвещения и отправят всех на дистанционное обучение, чиновники говорят: городская школьная система готова справиться с таким вызовом. О том, что все школы имеют техническую возможность предоставить каждому из 514 тысяч учеников доступ к городскому порталу дистанционного обучения на время действия особого режима из-за коронавирусной инфекции, в выходные «Фонтанке» заявили в городском комитете по образованию. Для организации онлайн-учебы планируется использовать сайт, созданный СПб центром оценки качества образования и информационных технологий — do2.rcokoit.ru. Это не новый сайт. С 2009 года он использовался для ограниченного спектра задач, в том числе для обучения на дому детей с особыми потребностями. На сегодняшний день, сообщается в комитете, им пользуется более 2 тысяч учителей из 159 школ. По заверениям чиновников, на нем есть курсы по большинству предметов всех параллелей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Кроме того, он дает возможность учителю дополнить курс своими материалами и заданиями для его учеников.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции доступ к порталу чиновники от образования обещают дать всем образовательным учреждениям, учителям и ученикам. «Фонтанка» попыталась понять, насколько предлагаемый Смольным ресурс готов к вызовам времени.

Результат не очень обнадеживает. Во-первых, слова о том, что на нем есть курсы по большинству предметов во всех параллелях, — это, видимо, лишь желаемое. К примеру, попытка родителя четвероклассника понять, чему же будут учить его ребенка на дому, натыкается на то, что из девяти предметов, имеющихся в обычном расписании, на городском портале дистанционного обучения в наличии есть лишь два — русский и математика. Есть еще английский язык, однако далеко не во всех школах его изучают в начальной школе: за бортом остаются все немецкие, французские, финские и испанские школы. Зато в разделе параллели четвертого класса присутствует история России, география, физика, химия и биология. Вряд ли это говорит об излишне амбициозном подходе дистанционных образователей к обучению младшеклассников. Скорее, о формальном подходе к составлению программы.

К слову, для одиннадцатиклассников предлагается ровно тот же самый набор предметов. Есть математика (именно так, а не отдельно алгебра и геометрия) и география, которая должна заканчиваться в 10-м классе. Никакого обществознания и информатики. Особые потребности выпускников по подготовке к ЕГЭ также не упомянуты на портале. К тому же попытки корреспондента «Фонтанки» (вместе с другими родителями школьников) попасть на портал и понять, как именно выстраивается на нем программа обучения, утром в воскресенье провалилась. Во-первых, работает он не очень стабильно. Чтобы попасть на сайт, нужно проявить недюжинную выдержку: сначала вы несколько раз можете увидеть ошибку, а при удачном стечении обстоятельств — будете около 5 минут ждать реакции на каждый свой клик. Иногда у сервера случаются «просветления», но их хватает на пару минут. Скорее всего, это связано с тем, что у сервера переполняется стек входящих запросов, который периодически скидывается по тайм-ауту. И до его нового переполнения сайт отвечает быстро.

Кроме того, чтобы детально ознакомиться с программами курсов, необходим логин и пароль. Получить его пока не так просто. «Пароли дают только учителям и ученикам в самих школах. У каждой школы есть учётная запись, делается это через систему "Параграф"», — пояснили «Фонтанке» в комитете по образованию. Сделать это в выходные невозможно. Перебои в работе портала в комитете объяснили обеспечением массовой работы с порталом: ограничение по пропускной нагрузке сети Интернет и ограничение вычислительных мощностей кластера серверов. «Скорее всего, потребуется создать несколько зеркал портала на разных адресах с выделением дополнительной пропускной мощности каналов связи», — полагают специалисты. Примечательно, что на собственные силы не полагается и сам Центр оценки качества образования. Уже много лет подряд они заказывают услуги по разработке и поддержке городских образовательных систем (включая тот самый сайт дистанционного обучения, также системы Moodle и «Параграф») частному ООО «Петербургский ИВЦ» (выручка в 2018 году 50 млн рублей). Эта компания, контролируемая петербуржцем Алексеем Ильиным, разрабатывает программное обеспечение для образовательных и медицинских госучреждений по всей стране.

На петербургский сайт дистанционного обучения, к примеру, ООО получило в прошлом году больше 16 млн рублей. Также Ильин — совладелец ООО «Нетрика». Это куда более весомый разработчик ПО для госструктур с выручкой в 579 млн рублей. Ее крупнейший заказчик, к примеру, в прошлом году — «Оператор электронного правительства» Ленинградской области. «Нетрике» он заказывал услуги по разработке системы «Электронный детский сад» и «Современное образование Ленобласти». В «Нетрике» Алексей Ильин — младший партнер, контроль — у Артема Мошкова. Получить комментарии электронных предпринимателей о том, насколько их система готова к реальным нагрузкам в масштабах города, не удалось: офисные телефоны не отвечают. Молчат телефоны и в Центре оценки качества. Вместе с тем уже сейчас чиновники от образования не готовы ставить все на сайт do2.rcokoit.ru. «Необходимо отметить, что значительное число школ Петербурга могут воспользоваться собственными системами дистанционного обучения (Moodle и/или «Пеликан»), педагоги также могут работать с учебными материалами платформ «Учи.ру», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник». Никто не будет принуждать все школы работать только с одной системой. Если есть опыт дистанционного обучения по другим системам — пожалуйста», — обнадеживают и, судя по всему, надеются в комитете.