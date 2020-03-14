Вдруг повезёт. Смольный решает, отправлять ли школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса
Петербургский комитет по образованию в понедельник, 16 марта, примет решение, отправлять ли школьников на дистанционное обучение.
В соответствии с субботними рекомендациями Министерства просвещения, учащихся школ следует отправлять на дистанционное обучение «в случае необходимости». В чем может заключаться такая необходимость, пока не сообщается.
В городском профильном комитете «Фонтанке» в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации министерства 14 марта рассказали, что сейчас рассматриваются «разные варианты организации образовательного процесса».
«Решение будет принято в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и текущей эпидемической ситуации в Петербурге», - сообщили «Фонтанке» в комитете.
В мире существуют примеры перевода учащихся на дистанционную форму обучения в экстренных ситуациях. К примеру, сейчас в Китае из-за коронавируса 170 млн школьников и студентов проходят онлайн обучение через специальное приложение.
Петербургские эксперты в области информационных технологий сомневаются, что у нас есть возможность быстро организовать такую же систему: в Китае на экстренную разработку такой технологии были брошены все силы крупнейших национальных IT-корпораций.
В Петербурге существует система «Электронный дневник», которая позволяет в онлайн режиме транслировать домашние задания и получаемые детьми отметки. Однако с полноценным образовательным процессом она вряд ли справится.
«Вряд ли сейчас есть платформа, которая одновременно справится с обучением 500 тысяч школьников, - полагает глава ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Чтобы организовать трансляцию уроков, загружать выполненные домашние задания и автоматически их проверять - такого нет».
Руководитель ИАА Telecomdaily Денис Кусков напоминает, что примерно 5% петербургских семей с детьми не имеет дома компьютеров с выходом в интернет. С такой оценкой согласен и Юрий Брюквин.
В городском комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что пока не имеют точных данных о числе школьников, не имеющих дома компьютеров, однако заверили, что если решение о переходе на дистанционное обучение будет принято (а оно пока не принято), школьные администрации найдут возможность для альтернативных способов обучения таких детей. Всего, по данным комитета, сейчас в городе учится 514 тысяч школьников.
«В понедельник, 16 марта, школы работают в обычном режиме, но если родители сочтут необходимым, они могут оставить детей дома», - подчеркнули в комитете.