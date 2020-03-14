Вдруг повезёт. Смольный решает, отправлять ли школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса

Петербургский комитет по образованию в понедельник, 16 марта, примет решение, отправлять ли школьников на дистанционное обучение.

В соответствии с субботними рекомендациями Министерства просвещения, учащихся школ следует отправлять на дистанционное обучение «в случае необходимости». В чем может заключаться такая необходимость, пока не сообщается. В городском профильном комитете «Фонтанке» в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации министерства 14 марта рассказали, что сейчас рассматриваются «разные варианты организации образовательного процесса».

«Решение будет принято в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и текущей эпидемической ситуации в Петербурге», - сообщили «Фонтанке» в комитете. В мире существуют примеры перевода учащихся на дистанционную форму обучения в экстренных ситуациях. К примеру, сейчас в Китае из-за коронавируса 170 млн школьников и студентов проходят онлайн обучение через специальное приложение. Петербургские эксперты в области информационных технологий сомневаются, что у нас есть возможность быстро организовать такую же систему: в Китае на экстренную разработку такой технологии были брошены все силы крупнейших национальных IT-корпораций. В Петербурге существует система «Электронный дневник», которая позволяет в онлайн режиме транслировать домашние задания и получаемые детьми отметки. Однако с полноценным образовательным процессом она вряд ли справится. «Вряд ли сейчас есть платформа, которая одновременно справится с обучением 500 тысяч школьников, - полагает глава ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Чтобы организовать трансляцию уроков, загружать выполненные домашние задания и автоматически их проверять - такого нет».