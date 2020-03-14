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14.03.2020 13:45
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Вдруг повезёт. Смольный решает, отправлять ли школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса

Петербургский комитет по образованию в понедельник, 16 марта, примет решение, отправлять ли школьников на дистанционное обучение.

В соответствии с субботними рекомендациями Министерства просвещения, учащихся школ следует отправлять на дистанционное обучение «в случае необходимости». В чем может заключаться такая необходимость, пока не сообщается.

В городском профильном комитете «Фонтанке» в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации министерства 14 марта рассказали, что сейчас рассматриваются «разные варианты организации образовательного процесса».

«Решение будет принято в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и текущей эпидемической ситуации в Петербурге», - сообщили «Фонтанке» в комитете.

В мире существуют примеры перевода учащихся на дистанционную форму обучения в экстренных ситуациях. К примеру, сейчас в Китае из-за коронавируса 170 млн школьников и студентов проходят онлайн обучение через специальное приложение.

Петербургские эксперты в области информационных технологий сомневаются, что у нас есть возможность быстро организовать такую же систему: в Китае на экстренную разработку такой технологии были брошены все силы крупнейших национальных IT-корпораций.

В Петербурге существует система «Электронный дневник», которая позволяет в онлайн режиме транслировать домашние задания и получаемые детьми отметки. Однако с полноценным образовательным процессом она вряд ли справится.

«Вряд ли сейчас есть платформа, которая одновременно справится с обучением 500 тысяч школьников, - полагает глава ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Чтобы организовать трансляцию уроков, загружать выполненные домашние задания и автоматически их проверять - такого нет».

Руководитель ИАА Telecomdaily Денис Кусков напоминает, что примерно 5% петербургских семей с детьми не имеет дома компьютеров с выходом в интернет. С такой оценкой согласен и Юрий Брюквин.

В городском комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что пока не имеют точных данных о числе школьников, не имеющих дома компьютеров, однако заверили, что если решение о переходе на дистанционное обучение будет принято (а оно пока не принято), школьные администрации найдут возможность для альтернативных способов обучения таких детей. Всего, по данным комитета, сейчас в городе учится 514 тысяч школьников.

«В понедельник, 16 марта, школы работают в обычном режиме, но если родители сочтут необходимым, они могут оставить детей дома», - подчеркнули в комитете.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Крайне эффективная и в современных условиях выполнимая задача. Тем более, что самостоятельное освоение материала более эффективно, особенно, учитывая современные методики преподавания и отношение к своей работе многих учителей. Школа, как инструмент вбивания знаний в тупые головы, давно уже не работает. Две трети надо учить счету и грамоте и выпускать в профессиональное обучение, если оно им надо.
hill
Прозаседавшиеся засранцы
hal9000
За махинации и наживе на короновирусе уже пора сажать..)..надо не платформу для обучения придумывать..а статью для всякого разного жулья... первый кто вякнул это Дерипаска пойдет по ней..как лидер...)..попращается со своим Люминием..
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