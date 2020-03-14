Петербургских школьников и учителей подключат к порталу дистанционного обучения. Родители могут на время оставить детей дома
Все школы Петербурга получат доступ к городскому порталу дистанционного обучения на время действия особого режима из-за коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.
«Портал предлагает пользователям курсы по большинству предметов. Кроме того, он дает возможность учителю дополнить курс своими материалами и заданиями для его учеников», — рассказали в комитете. Учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе, а родителям с понедельника, 16 марта, предложат на время перевести детей на дистанционное обучение.
Для учеников, которых не смогут оставить дома, в школах будут организованы дежурные классы.
Окончательное решение, в каком режиме будут работать школы в Петербурге, примут в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и рекомендаций Министерства просвещения.
В России за сутки подтверждены еще 14 случаев коронавируса, всего в стране их 59. Помимо шести петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп. В Петербурге введены серьезные ограничения на массовые мероприятия.