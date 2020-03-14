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14.03.2020 20:10
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Петербургских школьников и учителей подключат к порталу дистанционного обучения. Родители могут на время оставить детей дома

Все школы Петербурга получат доступ к городскому порталу дистанционного обучения на время действия особого режима из-за коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

«Портал предлагает пользователям курсы по большинству предметов. Кроме того, он дает возможность учителю дополнить курс своими материалами и заданиями для его учеников», — рассказали в комитете. Учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе, а родителям с понедельника, 16 марта, предложат на время перевести детей на дистанционное обучение.

Для учеников, которых не смогут оставить дома, в школах будут организованы дежурные классы.

Окончательное решение, в каком режиме будут работать школы в Петербурге, примут в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и рекомендаций Министерства просвещения.

В России за сутки подтверждены еще 14 случаев коронавируса, всего в стране их 59. Помимо шести петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп. В Петербурге введены серьезные ограничения на массовые мероприятия.

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Комментарии (8)

Анна Прошина
Короновирус возник и пошел по планете уже достаточно давно. Что делают петербургские чиновники ? Н и ч е г о. На что надеются непонятно.
Деньги затмили разум им окончательно .
260659101
Удалённое обучение? Отлично! А кто оплатит компьютер для его прохождения? Кто оплатит нахождение дома родителя для контроля за обучением?
Свалить ответственность на родителей легко. А кушать дети потом что будут, если родители займутся их образованием вместо работы? А главное, граждане ответственно платят налоги, которые должны идти в том числе на образование детей. Их как то вернут?
260651501
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