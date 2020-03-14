FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
73.19р81.86р
14.03.2020 19:25
1
Печать

В Петербурге обнаружен самый взрослый больной коронавирусом. Он вернулся из Италии

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личности шестого заболевшего коронавирусом COVID-2019. И он самый взрослый из всех. До него в больницу забрали девочку 10 лет.

«Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном боксе», — рассказали 14 марта «Фонтанке» в ведомстве.

Напомним, что в России за сутки подтверждены еще 14 случаев коронавируса. Помимо петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп. В Петербурге введены серьезные ограничения на массовые мероприятия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260651501
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ⇉ http://bigslut.xyz
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний