В Петербурге обнаружен самый взрослый больной коронавирусом. Он вернулся из Италии

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личности шестого заболевшего коронавирусом COVID-2019. И он самый взрослый из всех. До него в больницу забрали девочку 10 лет.



«Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном боксе», — рассказали 14 марта «Фонтанке» в ведомстве.

Напомним, что в России за сутки подтверждены еще 14 случаев коронавируса. Помимо петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп. В Петербурге введены серьезные ограничения на массовые мероприятия.