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13.03.2020 17:05
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В Петербурге нашли коронавирус у 10-летней девочки

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал подробности о трех новых заболевших коронавирусом в Северной столице

Как сообщили в ведомстве 13 марта, мужчина 28 лет вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ в связи с наличием контакта с лицом, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина 35 лет вернулась из Франции 7 марта и с симптомами ОРВИ обратилась за медицинской помощью 10 марта. Девочка 10 лет вернулась из Австрии 7 марта, 10 марта с симптомами ОРВИ её родители обратились за медицинской помощью.

Все больные сейчас в больнице имени Боткина и находятся в удовлетворительном состоянии. Контактировавшие с ними лица помещаются под медицинское наблюдение. Всего суммарно в Северной столице подтверждено пять случаев заражения.

В городе введены ограничения на массовые мероприятия.

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Комментарии (2)

gencon
Никогда
LeSucre
Когда начнут проверять всех с симптомами ОРВИ, а не только прилетевших откуда-то?
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