В Петербурге нашли коронавирус у 10-летней девочки
Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал подробности о трех новых заболевших коронавирусом в Северной столице
Как сообщили в ведомстве 13 марта, мужчина 28 лет вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ в связи с наличием контакта с лицом, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина 35 лет вернулась из Франции 7 марта и с симптомами ОРВИ обратилась за медицинской помощью 10 марта. Девочка 10 лет вернулась из Австрии 7 марта, 10 марта с симптомами ОРВИ её родители обратились за медицинской помощью.
Все больные сейчас в больнице имени Боткина и находятся в удовлетворительном состоянии. Контактировавшие с ними лица помещаются под медицинское наблюдение. Всего суммарно в Северной столице подтверждено пять случаев заражения.
В городе введены ограничения на массовые мероприятия.