В Петербурге выявили еще 3 заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России рассказал, что число подтвержденных случаев возросло с 34 до 45.



«В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом», — об этом 13 марта сообщает Роспотребнадзор.

Больше всего заболевших в Москве — 5. Кроме того, коронавирурс нашли в Петербурге (3 случая) и по одному в Ленинградской области, а также Московской области и Пермском крае.

Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Помимо этого один заразившийся ранее контактировал с больным. Все они госпитализированы.