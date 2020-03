Коронавирус. Теперь и в Кудрово

fw252 13 Мар 2020 в 15:38 13 Мар 2020 в 15:38

А это правда, что курильщиков в Ухане в больницах было 1,4%? Вот на пабмеде прочитал сегодня статью Чженя, и до сих пор удивляюсь. Может, минздрав разъяснит наконец как курение на вероятность заболеть влияет? А то всё как-то уже совсем нехорошо выглядит. google "Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China"