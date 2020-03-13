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13.03.2020 14:26
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Коронавирус. Теперь и в Кудрово

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области. Как пишет 13 марта 47news, в больницу после поездки в Италию попала жительница Кудрово.

По данным издания, женщина почувствовала себя плохо через несколько дней после возвращения, вызвала скорую. Врачи приняли решение увезти её в Боткинскую больницу в Петербурге.

В правительстве области сообщают, что после подтверждения у местной жительницы коронавируса службам ЖКХ поставлена задача провести дезинфекцию в подъезде, где она жила.

До этого случая в Петербурге было два подтвержденных случая заболевания новым вирусом. 13 марта губернатор Петербурга подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий численностью более 1000 человек для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии (23)

fw252
А это правда, что курильщиков в Ухане в больницах было 1,4%? Вот на пабмеде прочитал сегодня статью Чженя, и до сих пор удивляюсь. Может, минздрав разъяснит наконец как курение на вероятность заболеть влияет? А то всё как-то уже совсем нехорошо выглядит. google "Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China"
CKK
11- го вернулся из Милана. Катал на лыжах. Горнолыжный отдых не дёшев. Предоплата отеля, билеты, аренда машины, ни кто ни чего не возвращает. Когда улетали, в Италии было шесть красных зон и никакой истерии. Прилетели - аэропорт пустой, сотрудники без масок. В горах вообще ни намека на эпидемию. Все отдыхают и веселятся. С 10 го закрыли курорты и пошло, поехало. А теперь, тов. злопыхатели, ответе себе (мне не надо) поехали бы вы при таких обстоятельствах? Или плюнули на деньги, ожидания и пр.?
Гриб
А вообще в инете есть очень правильный совет от доктора Рошаля, но здесь теперь сделано все чтобы затруднить выкладывание любого аудио и видео контента, равно как и картинок.Короче, с утра натощак глотаем мелко поструганную дольку чеснока и запиваем теплой водичкой
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