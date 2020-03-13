Коронавирус. Теперь и в Кудрово
Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области. Как пишет 13 марта 47news, в больницу после поездки в Италию попала жительница Кудрово.
По данным издания, женщина почувствовала себя плохо через несколько дней после возвращения, вызвала скорую. Врачи приняли решение увезти её в Боткинскую больницу в Петербурге.
В правительстве области сообщают, что после подтверждения у местной жительницы коронавируса службам ЖКХ поставлена задача провести дезинфекцию в подъезде, где она жила.
До этого случая в Петербурге было два подтвержденных случая заболевания новым вирусом. 13 марта губернатор Петербурга подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий численностью более 1000 человек для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.