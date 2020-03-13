Коронавирус. Теперь и в Кудрово

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области. Как пишет 13 марта 47news, в больницу после поездки в Италию попала жительница Кудрово.



По данным издания, женщина почувствовала себя плохо через несколько дней после возвращения, вызвала скорую. Врачи приняли решение увезти её в Боткинскую больницу в Петербурге.



В правительстве области сообщают, что после подтверждения у местной жительницы коронавируса службам ЖКХ поставлена задача провести дезинфекцию в подъезде, где она жила.

