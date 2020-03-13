Больше тысячи не собираться. Беглов ввел ограничения на массовые мероприятия в Петербурге по московскому образцу

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта подписал постановление о запрете массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Ограничения действуют с 16 марта до 30 апреля. Документ опубликован на сайте Смольного 13 марта. Под запрет попадают театрально-зрелищные, культурно-просветительские, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, выпадающие из лимита на тысячу человек. Петербуржцам рекомендуют воздержаться от поездок за пределы страны и от участия в массовых собраниях.

«Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также вызвать для осмотра медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства», — говорится в постановлении. Тем, кто побывал в странах, где зафиксированы случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, месте и датах пребывания в указанных государствах, а также контактную информацию; все это — по номеру телефона 112. При появлении признаков заболевания (повышенная температура тела, кашель) необходимо незамедлительно вызывать врача на дом. Работодателям рекомендуется не направлять сотрудников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях. Если Роспотребнадзор сообщает о заболевании работника, необходимо провести дезинфекцию помещений, где он находился. Кроме того, рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий. Организациям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей, предписано регулярно проводить дезинфекцию.