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13.03.2020 11:37
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Смольный вводит в Петербурге режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Правительство Петербурга готовит постановление о введении на территории города режима повышенной готовности. О новых ограничениях пока не сообщается.

По данным сайта Смольного, решение принято по итогам встречи губернаторов Петербурга и Ленобласти 13 марта. Они договорились консолидировать усилия «в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации». Режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей. А число зараженных коронавирусом в России накануне увеличилось до 34 человек. При этом губернатор Александр Беглов заявил, что на данный момент в Петербурге нет необходимости вводить ограничения в отношении массовых мероприятий по московскому образцу.

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Комментарии (8)

Иван Оклахома
Слава Богу, что начальики не перебздели и не поотменяли все и вся. Так что успею сходить в БКЗ на Носкова.
***_555
А в чём режим-то? Если "нет необходимости"? Беглов, ау! Пропустишь всплеск - царь не похвалит.
Igogo
Нет никакой профилактики эпидемии. Сижу в поликлинике 56 . Здесь полно кашляющих и чихающих , большие очереди . Настоящий рай для распространения всех инфекций. Если так пойдёт , в Питере будет аншлаг болезней , в т.ч.
Коронавируса(((((
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