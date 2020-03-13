Смольный вводит в Петербурге режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Правительство Петербурга готовит постановление о введении на территории города режима повышенной готовности. О новых ограничениях пока не сообщается.
По данным сайта Смольного, решение принято по итогам встречи губернаторов Петербурга и Ленобласти 13 марта. Они договорились консолидировать усилия «в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации». Режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей. А число зараженных коронавирусом в России накануне увеличилось до 34 человек. При этом губернатор Александр Беглов заявил, что на данный момент в Петербурге нет необходимости вводить ограничения в отношении массовых мероприятий по московскому образцу.