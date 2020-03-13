Зараженная, по данным правительства Ленобласти, коронавирусом жительница Кудрово отрицает китайскую инфекцию и обещает всем суд

Пациентка из Ленинградской области, госпитализированная в петербургскую клиническую больницу имени Боткина, отрицает, что у нее диагностирован Covid19. Она гриппует и хочет судиться.



До девушки 13 марта дозвонились журналисты 47News. По ее словам, подтвержденного коронавирусного диагноза у нее нет, не обладают такой информацией и врачи, которые следят за ее здоровьем. «У меня официально выявлен только грипп. Вы все целый день пишете, что я больна, хотя даже у врачей этой информации нет. Да, я нахожусь в Боткина, но, кроме этого, я вам ничего не скажу. Всех вас я засужу», — пообещала журналистам жительница Кудрово.

