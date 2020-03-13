Зараженная, по данным правительства Ленобласти, коронавирусом жительница Кудрово отрицает китайскую инфекцию и обещает всем суд
Пациентка из Ленинградской области, госпитализированная в петербургскую клиническую больницу имени Боткина, отрицает, что у нее диагностирован Covid19. Она гриппует и хочет судиться.
До девушки 13 марта дозвонились журналисты 47News. По ее словам, подтвержденного коронавирусного диагноза у нее нет, не обладают такой информацией и врачи, которые следят за ее здоровьем. «У меня официально выявлен только грипп. Вы все целый день пишете, что я больна, хотя даже у врачей этой информации нет. Да, я нахожусь в Боткина, но, кроме этого, я вам ничего не скажу. Всех вас я засужу», — пообещала журналистам жительница Кудрово.
О диагнозе 13 марта сообщили областные власти, тот факт, что у пациента из ЛО выявлен коронавирус, подтвердил Роспотребнадзор. Ее привезли в больницу из жилого комплекса «Гольфстрим», подъезд обещали продезинфицировать.
Еще трое заболевших выявлены в Петербурге, это 28-летний мужчина, который вернулся из Берлина 8 марта, женщина 35 лет, которая 7-го числа прилетела из Франции, и 10-летняя девочка, которая отдыхала с родителями в Австрии. Ее родители также обратились к медикам с симптомами ОРВИ.
В Петербурге и Ленобласти с 16 марта вводится режим повышенной готовности и запрет на сбор больше 1000 и 300 человек в двух регионах соответственно.