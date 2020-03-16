Правительство ответило на слова Лукашенко о границах и «полыхающей от коронавируса России»

Закрытие границ с Белоруссией не должно было стать для неё неожиданностью. Российская сторона не только заранее объявила о своём намерении, но и пообещала, что ограничения на въезд не коснутся «определённых категорий лиц, включая водителей грузового транспорта». Такое сообщение вечером 16 марта опубликовано на сайте правительства России.



«Предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить её позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», – отмечается в заявлении.

