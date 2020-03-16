Правительство ответило на слова Лукашенко о границах и «полыхающей от коронавируса России»
Закрытие границ с Белоруссией не должно было стать для неё неожиданностью. Российская сторона не только заранее объявила о своём намерении, но и пообещала, что ограничения на въезд не коснутся «определённых категорий лиц, включая водителей грузового транспорта». Такое сообщение вечером 16 марта опубликовано на сайте правительства России.
«Предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить её позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», – отмечается в заявлении.
Публикация фактически стала ответом на речь президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о том, что рассматривает закрытие границ по инициативе Москвы как шаг, сравнимый «с войной». Он подчеркнул, что именно Россия «полыхает от коронавируса», поэтому ещё вопрос – «кто от кого» должен отгородиться.
В российском правительстве такое высказывание сочли неразумным и несоответствующим действительности. «В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции. Российская сторона рассчитывает, что белорусские партнёры займут конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России», – заявили чиновники.
Напомним, ранее стало известно, что Россия официально закрывает границы для большинства иностранцев с 18 марта.