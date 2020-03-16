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16.03.2020 21:20
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Россия официально закрывает границы для иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию будет ограничен с 18 марта по 1 мая. Соответствующее решение принято правительством страны, сообщается 16 марта вечером на сайте кабинета министров.

В кабмине уточнили, что ограничения не коснутся водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. В сообщении правительства говорится, что премьер-министр Михаил Мишустин накануне провел переговоры с коллегами из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их он предупредил о планируемых мерах.

«В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской Стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», - говорится в сообщении кабмина.

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Комментарии (4)

Annonym
Ну конечно Вместо того что бы Сделать Максимальный контроль над Въездом и высылкой Граждан Данных государств Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. наши Чиновники продолжают политику которая без Действенных мер по Контролю за Поведением в России граждан Данных государств и Соблюдения ими Норм Законов России действия происходят обратные которые ведут только лишь к Усилению Межнациональной и Межэтничесткой напряженности Внутри страны что уже Ярко видно из массовых Драк Узбекастанцев и Дагестанцев которая была совсем недавно у ТРК "Галерея" ...
Korzen
А почему Российской Стороной с заглавных букв?
Modest_5e4ce41f7533b
А магазины когда закрывать будут? Я понимаю, у студентов внезапные каникулы, поэтому пивасик с полок начал исчезать. Если дело дойдет до продуктов, то кризис. Глядя на потребительский ажиотаж нельзя не вспомнить начала 90-х, не вздохнуть о молодости.
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