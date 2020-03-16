Россия официально закрывает границы для иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию будет ограничен с 18 марта по 1 мая. Соответствующее решение принято правительством страны, сообщается 16 марта вечером на сайте кабинета министров.



В кабмине уточнили, что ограничения не коснутся водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. В сообщении правительства говорится, что премьер-министр Михаил Мишустин накануне провел переговоры с коллегами из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их он предупредил о планируемых мерах.

