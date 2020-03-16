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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 20:36
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Россия может тотально закрыть границы из-за коронавируса

Россия рассматривает возможность практически полного закрытия границ из-за распространения коронавируса. Окончательно решение, вероятно, будет принято не позже 18 марта.

Как в понедельник, 16 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источники, с невозможностью временно въехать в Россию, скорее всего, столкнутся все, помимо граждан РФ, обладателей вида на жительство и представителей официальных делегаций. По данным издания, в проекте распоряжения также есть положения и о возможном ограничении выезда за рубеж.

Сообщается, что предложения фактически повторяют меры, к которым собирается прибегнуть Европейский союз. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следующим шагом в борьбе с коронавирусом там может стать ограничение въезда на территорию коалиции.

Владимир Путин 16 марта обсудил эту перспективу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

К закрытию границ с Белоруссией по инициативе российской стороны 16 марта негативно отнёсся Александр Лукашенко. Он заявил, что ограничить передвижение проще, чем «из этой ситуации выходить». Сейчас авиасообщение России с Европой ограничено регулярными рейсами в столичные города из Москвы.

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Комментарии (7)

patrik120
Скажите, а как насчёт не картошки, а промышленного товарооборота? Все тоже скажут, что пофиг?? Это проблема! Вирус полбеды
житель города П.
"Надо же, как удобно..!" (с)
Modest_5e4ce41f7533b
Судя по тому, как активно сметается с полок снедь, такие массовые истерики будут раздуваться и впредь ежегодно.
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