Россия может тотально закрыть границы из-за коронавируса

Как в понедельник, 16 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источники, с невозможностью временно въехать в Россию, скорее всего, столкнутся все, помимо граждан РФ, обладателей вида на жительство и представителей официальных делегаций. По данным издания, в проекте распоряжения также есть положения и о возможном ограничении выезда за рубеж.

Россия рассматривает возможность практически полного закрытия границ из-за распространения коронавируса. Окончательно решение, вероятно, будет принято не позже 18 марта.

Сообщается, что предложения фактически повторяют меры, к которым собирается прибегнуть Европейский союз. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следующим шагом в борьбе с коронавирусом там может стать ограничение въезда на территорию коалиции.

Владимир Путин 16 марта обсудил эту перспективу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

К закрытию границ с Белоруссией по инициативе российской стороны 16 марта негативно отнёсся Александр Лукашенко. Он заявил, что ограничить передвижение проще, чем «из этой ситуации выходить». Сейчас авиасообщение России с Европой ограничено регулярными рейсами в столичные города из Москвы.