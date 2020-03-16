Лукашенко сравнил закрытие границы с Россией с началом войны. Белоруссия отгораживаться от коронавируса со стороны РФ не собирается

«Закрыть [границы], как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. <...> Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», — цитирует 16 марта заявление Александра Лукашенко агентство Белта.

Александр Лукашенко раскритиковал закрытие российской границы с Белоруссией в связи с распространением коронавируса. Он напомнил, что разделительных линий между двумя государствами нет.

По его словам, у двух стран «границы нет», поэтому «закрывать нечего». «Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — прокомментировал он решение российской стороны.



Лукашенко уверен, что в ситуации глобальной пандемии нужно «действовать соответственно и адекватно». Он полагает, что с коронавирусом территориально бороться не получится. «Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам — и материально, и людскими ресурсами», — отметил президент Белоруссии.



Напомним, ранее белорусский лидер посетовал на то, что закрытие границы со стороны России плохо скажется на экономике его республики. При этом он подчеркнул, что «Россия вся полыхает от коронавируса», поэтому якобы именно белорусам стоило бы отгораживаться от соседей.

