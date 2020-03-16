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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 18:36
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ЕК на месяц предлагает ограничить въезд в Евросоюз

Евросоюз намерен ввести временные ограничения въезда на свою территорию на все несущественные поездки на 30 дней. Вечером 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции G7 в Брюсселе рассказала о сформированном предложении по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что ограничения коснутся всех посещений зоны помимо «неотложных». Исключениями станет въезд для граждан Евросоюза, а также врачей, медсестёр и учёных, которые работают над поиском решений кризиса в сфере здравоохранения, а также представителей пограничных ведомств.

«Мы вынуждены принять меры, чтобы остановить распространение вируса. Важно, чтобы наша система здравоохранения могла справиться с числом пациентов», - пояснила глава ЕК.

При этом отмечается, что при необходимости ограничения могут быть продлены настолько, «насколько это понадобится».

В Генконсульстве Финляндии в Петербурге «Фонтанке» заявили, что официального решения о закрытии границы пока не поступало, однако МИД настоятельно не рекомендует приезжать в Финляндию.

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