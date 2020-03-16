Россия и Финляндия задумались о закрытии границы

«Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — сообщается на сайте Кремля. — Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств».

Президент Финляндии Саули Ниинистё 16 марта позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и ее последствиями на границе между Финляндией и Россией, сообщили в канцелярии финского президента.

Ранее в МВД Финляндии уже заявили, что в случае необходимости готовы закрыть границы.

Отметим, что звонок в Россию президент Финляндии сделал на фоне материалов в финских СМИ о подозрительно небольшом числе заболевших в России.

Между тем в Генконсульстве Финляндии на многочисленные вопросы петербуржцев о поездках в Суоми отвечают следующим образом: «МИД Финляндии на данный момент рекомендует избегать осуществления всех видов поездок».

«Пункты пропуска на финляндско-российской границе работают в штатном режиме. Авиакомпания Finnair сообщила о приостановке полетов в Россию с 16 марта. «Аэрофлот», в свою очередь, продолжает осуществлять рейсы между Москвой и Хельсинки, работает железнодорожное пассажирское сообщение между нашими странами. Однако при планировании поездок нельзя исключать возможность оперативного введения ограничений для путешествующих лиц», — подчеркнули в дипмиссии.

К 16 марта в Финляндии зарегистрировано 272 случая заражения COVID-19, один человек в реанимации. Границу с Финляндией уже закрыла Норвегия. Школьников в Суоми планируют оставить без посещения учебных заведений.