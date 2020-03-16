В Финляндии уже 272 случая коронавируса. Реальное число заразившихся может быть в 30 раз больше
Институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии обновил данные по распространению COVID-19 в республике. Власти говорят, что реальные цифры могут быть в разы выше.
«В Финляндии в общей сложности было обнаружено 272 случая коронавируса, а в день — 31 новый», — цитирует 16 марта заявление ведомства газета Ilta-Sanomat.
Глава института здравоохранения и социального обеспечения Маркку Тервахаута подчеркивает, что «реальное число больных может быть в 20–30 раз больше». По его словам, это связано в тем, что медики отказались от практики тестирования всех пациентов с недомоганием. Сейчас тесты на коронавирус сразу делают людям с тяжелыми респираторными симптомами, а также работникам здравоохранения и социальных служб.
Напомним, что власти Суоми серьезно отнеслись к ситуации с коронавирусом. В частности, МИД призвал граждан отказаться от зарубежных поездок, а одной из мер было названо возможное закрытие границы.