В Финляндии уже 272 случая коронавируса. Реальное число заразившихся может быть в 30 раз больше

Институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии обновил данные по распространению COVID-19 в республике. Власти говорят, что реальные цифры могут быть в разы выше.



«В Финляндии в общей сложности было обнаружено 272 случая коронавируса, а в день — 31 новый», — цитирует 16 марта заявление ведомства газета Ilta-Sanomat.

Глава института здравоохранения и социального обеспечения Маркку Тервахаута подчеркивает, что «реальное число больных может быть в 20–30 раз больше». По его словам, это связано в тем, что медики отказались от практики тестирования всех пациентов с недомоганием. Сейчас тесты на коронавирус сразу делают людям с тяжелыми респираторными симптомами, а также работникам здравоохранения и социальных служб.