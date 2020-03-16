Вице-губернатор Петербурга Соколов - в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов все же находится в режиме самоизоляции после посещения Европы. Чиновник в больнице им. Боткина.



Как сообщает аппарат вице-губернатора 16 марта, Максим Соколов принял решение о самоизоляции. До 16 марта чиновник находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны, ввернулся 9 марта. «Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт, - сообщает аппарат. - Ответственное отношение к здоровью окружающих сегодня превыше всего. В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок».

