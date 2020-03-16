FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 21:03
1
Печать

Вице-губернатор Петербурга Соколов - в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов все же находится в режиме самоизоляции после посещения Европы. Чиновник в больнице им. Боткина.

Как сообщает аппарат вице-губернатора 16 марта, Максим Соколов принял решение о самоизоляции. До 16 марта чиновник находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны, ввернулся 9 марта. «Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт, - сообщает аппарат. - Ответственное отношение к здоровью окружающих сегодня превыше всего. В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок».

Напомним, ранее появились слухи, что Максим Соколов находится в режиме самоизоляции, а депутат Максим Резник даже направлял соответствующий запрос. Тем не менее, 16 марта глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец сообщил журналистам, что не располагает информацией о карантине кого-либо из членов правительства.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний