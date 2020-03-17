Расходимся. От слова «коронавирус» городские офисы пустеют, клерки отправляются на удаленную работу

За последнюю неделю, во время которой новый коронавирус полноценно пришел в Россию, десятки крупных компаний отпустили как минимум часть офисных сотрудников по домам. «Фонтанка» выясняла, кто уже дома и как на практике работает такая система.

автор фото Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Список компаний, которые уже перевели часть сотрудников на удаленную работу, очень длинный. Откровенно говоря, проще было бы перечислить тех, кто на вопрос «Фонтанки» во вторник ответил отрицательно. Но они просили этого не делать. «Потому что ведь сегодня мы все в офисе, а завтра будет принято другое решение», — объясняют собеседники.

Из списка крупнейших компаний, работающих в Петербурге, так или иначе ограничивают офисную активность почти все. «Газпром» с 18 марта переводит 80% администрации головной компании на «удаленку». Банк ВТБ объявил, что значительное число рядовых сотрудников будет работать вне офиса с соблюдением всех необходимых процедур, и вводит систему коммуникации подразделений по дистанционным каналам связи.



По-крупному

«Газпром нефть» также перевела часть офисных сотрудников на удаленный режим работы, и этот процесс продолжается. «Для этого вводятся дополнительные цифровые сервисы с возможностью дистанционной работы по направлениям, которые ранее не допускали такой формат, — рассказали «Фонтанке» в «Газпром нефти». — Все корпоративные совещания с участием более 10 человек переведены на дистанционный режим (видео- и телефонные конференции). Сотрудникам рекомендовано отказаться от рукопожатий и использовать способы приветствия, исключающие физический контакт».

Даже «Почта России» заявила, что часть её сотрудников перейдет на дистанционный формат работы, а число очных совещаний будет ограничено. При этом отделения связи продолжат обслуживать клиентов в полном объеме без ограничений.

Сотовые операторы также приняли решение, что офисных клерков можно отправить работать по домам. На руку им играет то, что каналов связи им вполне хватает и ничего изобретать, по сути, не надо. Например, в «Билайне» рассказали, что 65% сотрудников административных офисов из разных подразделений пользуются возможностью несколько дней в неделю работать из дома: финансы, маркетинг, HR, IT и другие. Кроме того, теперь любой сотрудник компании может полностью перейти на режим удаленной работы до конца марта по согласованию с руководством «при условии обеспечения непрерывности бизнес-процессов и выполнения поставленных перед сотрудником целей».



Как это работает

В «Билайне» объясняют, как это работает: «В обязанности сотрудника входит планирование и согласование графика работы в начале каждой недели, составление todo-листа, быть на связи с командой и коллегами в течение рабочего дня. Обязанности руководителя — согласование и контроль графика работы, контроль результата, обратная связь, организация встреч и работа в команде с возможностью дистанционного подключения, а также организация информационного пространства команды: еженедельные планерки, группы в мессенджерах».

«На базе нескольких проектов и решений в компании, с одной стороны, виртуализированы практически все рабочие места, что позволяет при необходимости организовать удаленную работу сотрудников с их устройств с соблюдением всех требований информационной безопасности (в рамках проекта Virtual Desktop Infrastructure). С другой стороны, имеется возможность оформлять и согласовывать служебные документы, просматривать контакты сотрудников, читать корпоративные новости, — рассказывают в МТС. — Руководители подразделений самостоятельно оценивают возможности своих команд выполнять должностные обязанности без присутствия в офисе».



«Критически важные для бизнеса подразделения переведены на удаленную работу, при этом все сотрудники компании имеют возможность работать из дома, — сообщили «Фонтанке» в Tele2. — Оператор приостановил проведение публичных мероприятий, деловых встреч, пресс-конференций и промоактивностей».

«В компании принято решение полностью исключить посещение офиса внешними партнерами, — рассказывают в «Мегафоне». — Все совещания проводятся посредством видео- и телеконференций. Очные внутренние встречи рекомендовано проводить при условии участия не более троих сотрудников.

«Все сотрудники, должностные обязанности которых могут выполняться дистанционно, переведены на удаленный режим работы, — рассказывают в петербургском офисе банка «Открытие». — Для сотрудников предусмотрена компенсация затрат на такси».

Офис торгового комплекса «ДЛТ» также переходит в режим удаленной работы. «Сотрудников обеспечат удаленным доступом к рабочему столу и файлам. А мессенджерами мы и так пользуемся постоянно», — рассказали там «Фонтанке».



На удаленной работе уже АО «Абрау Дюрсо» и «Игристые вина», частично — операторы магистральной связи МТТ и «РетнНет».

Уходят на домашнюю работу и некоторые девелоперы. «Мы в RBI переходим на максимально удалённый режим работы. Всеми силами стремимся обезопасить наших сотрудников и их близких. Поэтому подключаем удалённый доступ ко всем ресурсам, отменяем мероприятия, внешние и внутренние, и просим всех соблюдать режим максимальной самоизоляции.

«Надеюсь, не очень надолго, — объявил глава RBI Эдуард Тиктинский. — Если же вы работаете по найму, а ваш работодатель пока не пришёл к идее об удалёнке, не стесняйтесь выступить с инициативой, предложить варианты своей работы из дома. Здоровый сотрудник на дому — лучше, чем больной или на карантине. Любой начальник это понимает, мне кажется. А если нет — наверное, сейчас самое время взять отпуск!»

На низком старте

Ряд компаний уже приняли решение, что при ухудшении ситуации офисные работники отправятся по домам, но пока такой план «Б» не запускает.



«Мы в «Максидоме» никогда не были большими сторонниками удалённой работы, но только недостаточно умный человек не меняет свою точку зрения в сильно изменившихся обстоятельствах, — рассказала член совета директоров сети магазинов «Максидом» Мария Евневич. — Сейчас мы рассматриваем варианты максимально возможного перевода офисных сотрудников на удалённую работу. На данный момент для проведения дистанционных совещаний мы используем Skype for Business и Microsoft Teams».

Подготовку технического обеспечения перехода на удаленную работу максимально возможного числа сотрудников, на случай ухудшения ситуации, ведет также «Альфа-банк». А пока там в удаленный формат переведены все коллегиальные органы управления и уже отправили домой всех сотрудников из групп риска: старше 60 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.

Не исключают такой возможности и в ГК «ПСК». «Решение работать на удаленной системе — это будет скорее производственная необходимость. При такой системе в офисе все равно будут дежурные сотрудники в каждом департаменте, т. е. офис не будет закрываться, — объясняют строители. — Под производственной необходимостью понимается сохранение всех коммуникационных бизнес-процессов без потерь в эффективности. И хочется верить, что до этого не дойдет».

