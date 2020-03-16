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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 23:51
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Минсельхоз поручил российским регионам создать продуктовый запас на два месяца

Регионы должны запастись продуктами минимум на два месяца и задуматься о возможности увеличить собственную агропроизводительность. Такое поручение в понедельник, 16 марта, дал глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как сообщается на сайте Минсельхоза, решение было озвучено во время совещания с руководителями региональных органов управления агропромышленных комплексов и отраслевых ассоциаций. В течение двух дней по всей стране будут созданы оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. Специалисты собираются ежедневно анализировать ситуацию с запасами еды и ценами в магазинах.

Напомним, в Петербурге Смольный закупается туалетной бумагой и бумажными полотенцами на несколько миллионов рублей. Во время вспышки коронавируса именно эти предметы первыми исчезают с полок. Владельцы онлайн-магазинов зафиксировали ажиотажный спрос на гречку и прочие крупы.

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Комментарии (3)

gbg
щас, по-быстрому, "соберем, и засеем, и вспашем..."
Samal_5e4d4df31fec5
поздно! полки оптовиков уже пустые
Anna666
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