Минсельхоз поручил российским регионам создать продуктовый запас на два месяца
Регионы должны запастись продуктами минимум на два месяца и задуматься о возможности увеличить собственную агропроизводительность. Такое поручение в понедельник, 16 марта, дал глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Как сообщается на сайте Минсельхоза, решение было озвучено во время совещания с руководителями региональных органов управления агропромышленных комплексов и отраслевых ассоциаций. В течение двух дней по всей стране будут созданы оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. Специалисты собираются ежедневно анализировать ситуацию с запасами еды и ценами в магазинах.
Напомним, в Петербурге Смольный закупается туалетной бумагой и бумажными полотенцами на несколько миллионов рублей. Во время вспышки коронавируса именно эти предметы первыми исчезают с полок. Владельцы онлайн-магазинов зафиксировали ажиотажный спрос на гречку и прочие крупы.