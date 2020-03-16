Минсельхоз поручил российским регионам создать продуктовый запас на два месяца

Регионы должны запастись продуктами минимум на два месяца и задуматься о возможности увеличить собственную агропроизводительность. Такое поручение в понедельник, 16 марта, дал глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



Как сообщается на сайте Минсельхоза, решение было озвучено во время совещания с руководителями региональных органов управления агропромышленных комплексов и отраслевых ассоциаций. В течение двух дней по всей стране будут созданы оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. Специалисты собираются ежедневно анализировать ситуацию с запасами еды и ценами в магазинах.

