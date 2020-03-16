автор фото читатель «Фонтанки» Crow

Спрос на крупы и средства гигиены в интернет-магазинах вырос в выходные в 2–4 раза. Гречка уже исчезает с полок, а петербуржцы показывают, чем затарились, в соцсетях. Ретейлеры призывают не паниковать: запасов хватит как минимум на месяц.

О том, что россияне вслед за жителями европейских стран начали запасаться продуктами на фоне эпидемии коронавируса, «Фонтанке» рассказали продовольственные ретейлеры и участники рынка интернет-торговли. Повышенный спрос провоцировали известия об отмене массовых мероприятий, перевод студентов и школьников на дистанционное обучение, а также рекомендации по самоизоляции вернувшихся из-за рубежа. Участники рынка не справляются и вынуждены ограничивать прием заказов.

По словам интернет-продавцов, первые признаки ажиотажа начали проявляться на прошлой неделе. «За последнюю неделю, а особенно выходные, спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос в 3–4 раза», — рассказал «Фонтанке» глава сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. Самые популярные продукты на выходных — гречневая крупа, рис, макароны, сахар, консервы (от мясных до горошка и кукурузы) и туалетная бумага. «Некоторые товары раскупались быстрее, чем их успевали снова ставить на полки. Например, туалетная бумага и консервы», — комментирует топ-менеджер. «В комментариях люди пишут просьбы курьерам надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ. Некоторые просят предварительно звонить и оставлять заказ под дверью», — говорит Кунис. Об аналогичном всплеске спроса рассказали и другие участники рынка. У «СберМаркета» продажи круп и макаронных изделий выросли в два раза по сравнению с неделей ранее, консервов и солений — на 79%. Средний чек увеличился на 25%. «На фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест и переносят покупки в онлайн», — соглашаются в Ozon. Утром читатели «Фонтанки» обратили внимание, что с витрины ретейлера исчезли обычные упаковки гречки: доступны были только партии по шесть пачек стоимостью от 1000 рублей. К обеду маленькие объемы вернулись в продажу. В пресс-службе утверждают, что продавцы, выгружающие товары на маркет-плейс, не были готовы к повышению спроса. Им нужно время, чтобы догрузить товар в систему, добавил представитель площадки.

Но петербуржцы ищут в Интернете не только хлеб, но и зрелища. «Мы видим возросший спрос на товары для домашнего досуга — продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры увеличились в Санкт-Петербурге в 1,2 раза, а настольных игр — в 2 раза», — говорят в Ozon. К такому наплыву интернет-ретейлеры не были готовы. Так, в социальных сетях можно найти жалобы на задержку доставки и неверно собранные заказы iGooods, а интернет-магазин «Окей» и вовсе прекратил принимать заказы через сайт и приложение. При указании адреса и выборе времени доставки система зависает, жалуются в группе ретейлера «ВКонтакте». В «Окей» на момент публикации ситуацию не прокомментировали. «Товары на полке кончаются быстрее, чем их успевают вновь заполнять. В гипермаркетах на кассах образуются очереди, так как, кроме онлайн-заказов, люди приходят в магазины сами и делают большие покупки», — прокомментировал Григорий Кунис. По его словам, iGooods увеличил количество закупщиков и курьеров. Но спрос все равно оказался выше, чем предполагалось. В итоге, несмотря на рост заказов в 3–4 раза, фактический рост объемов доставки составил 30%.

Интернет-магазин «Перекресток», чтобы справиться, в четыре раза увеличил минимальный объем заказа. Теперь покупку можно совершить на сумму от 4 тысяч рублей. «Увеличение сроков и минимальной суммы заказа позволит нам гарантированно доставлять заказы в полном объеме и в указанное время», — заявил Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети. При этом логистические мощности работают на полную мощность, компания наращивает число машин и курьеров, уточнили в пресс-службе X5 Retail Group. Повышенный спрос на товары длительного хранения и средства гигиены зафиксировали в «Яндекс.Лавке», а в «Яндекс.Еде» видят увеличение интереса к доставке готовых блюд. Точные цифры сервисы не раскрывают, но отмечают, что обоим удается соблюдать заявленные сроки. У Delivery Club количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. «Показательно, что это происходит на фоне высокой базы — неделю назад отмечался Международный женский день», — подчеркивают в компании. Но настоящий ажиотаж еще впереди, уверен представитель сервиса. «Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов», — ожидают там.

А вот обычные продовольственные ретейлеры пока особого ажиотажа не заметили и утверждают, что дефицита можно не опасаться. «Мы не наблюдаем взрывного спроса на какие-либо товары в наших магазинах. Есть увеличение спроса на товары с длительным сроком хранения, моющие средства, средства гигиены, но значения находятся в пределах 10%», — сообщили в «Ленте». «В части магазинов наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому налаживаем дополнительные поставки в магазины с наших распределительных центров», — заявили в Х5 Retail Group, но точных цифр компания не раскрывает. В сети «Реалъ» в выходные зафиксировали рост продаж на 5–10% по сравнению с прошлой неделей. Но интерес к некоторым товарам вырос вдвое. «Обычно гречка продается 10 пачек за день на магазин, в выходные покупали по 20, также увеличились продажи макарон», — прокомментировал совладелец ретейлера Александр Мышинский. Сами петербуржцы охотно делятся в социальных сетях фотографиями пустых полок и рассказывают, как и чем пополняют запасы.

«Я скупил 5 бутылок водки я выживу...» — уверен один из участников группы «Фонтанки» «ВКонтакте» с многозначительным многоточием (орфография и пунктуация сохранена здесь и далее). Нередко приобретения делаются на последние средства. «Накупил в пятницу в Пятёрочке на последние 10 тыщ круп, макарон, консервов всяких», — пишет другой.

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В большинстве магазинов признаков дефицита пока нет, но по мере нарастания ажиотажа пустоты на полках все же появляются. «Хотела сегодня купить 1 (одну)пачку гречи в магазине Призма на А.Невского, а там ничего нет, даже дорогую скупили», — рассказывает клиент финской сети. «Питер, магазин Метро, нет ни риса, ни гречки, ни тушенки, сахара. Пустые полки», — вторит посетитель немецкого ретейлера. «В улыбке радуги вчера не было туалетной бумаги), в пятерочке гречки)», — добавляет другой петербуржец.

В X5 Retail Group «Фонтанку» заверили: «Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах».

