«Фонтанка» публикует полный текст распоряжения о дистанционном обучении для петербургских школьников
В ближайшие часы администрации всех школ города должны будут донести до петербургских родителей: со вторника в школу можно не ходить.
Как 16 марта пояснили редакции в комитете по образованию Смольного, именно что можно. Если оставаться дома у ребенка возможности нет, он может продолжить посещение школы. О нем будет кому позаботиться: все учителя продолжают работу в обычном режиме.
Как следует из текста распоряжения главы комитета Жанны Воробьевой, всем школьникам должно быть разрешено посещение уроков и других занятий. При этом родители и законные представители должны быть уведомлены о возможности свободного посещения школы. Как уточняют в комитете, специально писать заявление на дистанционное обучение родителям будет не надо. Достаточно просто в свободной форме уведомить классного руководителя о своем решении.
Детей все равно надо будет учить, поэтому школы должны будут организовать обучение с использованием «дистанционных образовательных технологий». Как именно это будет делаться, чиновники обещают рассказать позже.
Еще несколько пунктов распоряжения запрещают (теперь уже прямо) посещение занятий детям (и учителям), которые недавно ездили в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также вообще любым посетителям, которые побывали в таких странах.
Приказать напрямую комитет не может, так что лишь рекомендует — всем остальным учебным заведениям, которые находятся в ведении других ведомств, также предоставить право свободного посещения занятий. Видимо, имеются в виду спортивные школы, а также частные заведения.
О дошкольных заведениях в тексте распоряжения ничего не говорится, так что детские садики пока будут работать в обычном режиме.