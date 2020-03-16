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16.03.2020 13:16
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«Фонтанка» публикует полный текст распоряжения о дистанционном обучении для петербургских школьников

В ближайшие часы администрации всех школ города должны будут донести до петербургских родителей: со вторника в школу можно не ходить.

Как 16 марта пояснили редакции в комитете по образованию Смольного, именно что можно. Если оставаться дома у ребенка возможности нет, он может продолжить посещение школы. О нем будет кому позаботиться: все учителя продолжают работу в обычном режиме.

Как следует из текста распоряжения главы комитета Жанны Воробьевой, всем школьникам должно быть разрешено посещение уроков и других занятий. При этом родители и законные представители должны быть уведомлены о возможности свободного посещения школы. Как уточняют в комитете, специально писать заявление на дистанционное обучение родителям будет не надо. Достаточно просто в свободной форме уведомить классного руководителя о своем решении.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Детей все равно надо будет учить, поэтому школы должны будут организовать обучение с использованием «дистанционных образовательных технологий». Как именно это будет делаться, чиновники обещают рассказать позже.

Еще несколько пунктов распоряжения запрещают (теперь уже прямо) посещение занятий детям (и учителям), которые недавно ездили в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также вообще любым посетителям, которые побывали в таких странах.

Приказать напрямую комитет не может, так что лишь рекомендует — всем остальным учебным заведениям, которые находятся в ведении других ведомств, также предоставить право свободного посещения занятий. Видимо, имеются в виду спортивные школы, а также частные заведения.

О дошкольных заведениях в тексте распоряжения ничего не говорится, так что детские садики пока будут работать в обычном режиме.

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Комментарии (8)

Гриб
ай молодцы.Свободное посещение.Спинули все профильные комитеты ответственность на родителей, вместо того чтобы закрыть на карантин
Zas
Зачем Комитет по образованию нагнетает панику среди детей и родителей? По официальным данным во всей России только около 160 заболевших человек. Это около 0.0001% от населения РФ (в РФ проживает около 140000000 человек).
anton_5e4ce287df2dc
Вообще за такие бумаги наказывать надо... Полная безответственность. Марьиванны, дуры фанатичные, скажут «Коронавирус - не повод не ходить на алгебру, как проходили программу, так и будем проходить, кто не хочет - пусть сидит дома, колхоз дело добровольное». Ну и родители, движимые бараньим страхом - отбиться от стада - отправят своих чад в школу. А начальники - типа ни при чём
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