В ближайшие часы администрации всех школ города должны будут донести до петербургских родителей: со вторника в школу можно не ходить.



Как 16 марта пояснили редакции в комитете по образованию Смольного, именно что можно. Если оставаться дома у ребенка возможности нет, он может продолжить посещение школы. О нем будет кому позаботиться: все учителя продолжают работу в обычном режиме.

Как следует из текста распоряжения главы комитета Жанны Воробьевой, всем школьникам должно быть разрешено посещение уроков и других занятий. При этом родители и законные представители должны быть уведомлены о возможности свободного посещения школы. Как уточняют в комитете, специально писать заявление на дистанционное обучение родителям будет не надо. Достаточно просто в свободной форме уведомить классного руководителя о своем решении.