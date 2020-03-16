Так совпало. Смольный закупается туалетной бумагой и полотенцами на 4,5 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга закупает санитарно-гигиенические принадлежности, информацию об этом 16 марта разместили на сайте госзакупок. Смольный ищет поставщика более 3 тысяч рулонов бумажных полотенец и 8 тысяч — туалетной бумаги.

Три тысячи рулонов бумажных полотенец администрация готова закупить по цене 1284 рубля за штуку. Еще 96 рулонов Смольный готов приобрести по 874 рубля. Кроме того, три тысячи рулонов однослойной туалетной бумаги для диспенсера по 152 рубя за штуку и 5 тысяч «обычных» рулонов по 13,2 рубля за единицу.