Швейцария закрыла горнолыжные курорты и призвала на помощь с коронавирусом армию
Для управления «особой» ситуацией в связи с коронавирусом в Швейцарии впервые после Второй мировой войны власть сосредоточена в руках Федерального совета — полномочия кантонов в области мер противодействия эпидемиям переданы в централизованном порядке.
Как сообщает Swissinfo, с 16 марта к борьбе с вирусом подключаются Вооруженные силы в лице Пятого медицинского батальона для помощи в больницах.
Власти объявили чрезвычайные меры в пятницу, 13 марта. В частности, был введён запрет на публичные или частные собрания с участием более 100 человек. Это относится к местам отдыха и развлечений, музеям, спортивным центрам, кинотеатрам, бассейнам и горнолыжным курортам, сообщило правительство. Однако в минувшие выходные горнолыжные курорты в некоторых кантонах по-прежнему работали, после чего Федеральное управление общественного здравоохранения (OFSP) приказало им «немедленно закрыться».
С 16 марта авиационное и железнодорожное сообщение из Австрии в Швейцарию приостановлено. Авиакомпания Swiss Airlines сократила количество рейсов в районы с повышенным риском заражения. Однако в настоящее время запрета на въезд в Швейцарию нет. Закрытие всех границ Федеральным советом пока не планируется.
Несколько кантонов (Тичино, Базель, Юра, Невшатель и Граубюнден) закрыли все магазины. Исключения составляют супермаркеты, продуктовые магазины, автозаправочные станции и аптеки. Кантоны Женева и Вале последуют их примеру 16 марта. Вполне возможно, что аналогичные меры будут приняты на федеральном уровне, решение будет объявлено в 17:00 мск. Между тем население закупается товарами первой необходимости.
Многие компании отправили своих сотрудников на удалённую работу. Швейцарский парламент закончил досрочно весеннюю сессию. Государство пообещало финансовую помощь особо пострадавшим предприятиям, до 10 миллиардов франков выделено на обеспечение выплаты заработной платы.
«В среднесрочной перспективе Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO особенно обеспокоен прежде всего положением на глобальных рынках капитала и возможными сбоями в цепочках поставок, каковыми могут быть затронуты как экспортно ориентированные швейцарские промышленные компании, так и международные компании, расположенные в Швейцарии», — пишет издание.
Швейцария — шестая европейская страна по числу заболевших (после Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании). Коронавирус обнаружен по крайней мере у 2200 человек, 14 умерли. Большинство жертв имели другие заболевания и были старше 70 лет. По словам местных жителей, тем, у кого лёгкие симптомы, рекомендуют оставаться дома без прохождения теста.