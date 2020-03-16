Для управления «особой» ситуацией в связи с коронавирусом в Швейцарии впервые после Второй мировой войны власть сосредоточена в руках Федерального совета — полномочия кантонов в области мер противодействия эпидемиям переданы в централизованном порядке.



Как сообщает Swissinfo, с 16 марта к борьбе с вирусом подключаются Вооруженные силы в лице Пятого медицинского батальона для помощи в больницах.



Власти объявили чрезвычайные меры в пятницу, 13 марта. В частности, был введён запрет на публичные или частные собрания с участием более 100 человек. Это относится к местам отдыха и развлечений, музеям, спортивным центрам, кинотеатрам, бассейнам и горнолыжным курортам, сообщило правительство. Однако в минувшие выходные горнолыжные курорты в некоторых кантонах по-прежнему работали, после чего Федеральное управление общественного здравоохранения (OFSP) приказало им «немедленно закрыться».

