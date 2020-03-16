FT: Власти ЕС планируют закрыть въезд в Шенген

Такие меры Евросоюз примет по итогам телефонных переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главами Еврокомиссии и Совета Европы. Тем государствам, что не входят в шенгенскую зону (Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария), предложено последовать примеру соседей. Закроет ли границы Великобритания, FT не выяснило.

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в страны шенгенской зоны всем гражданам третьих стран, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times (FT). По данным издания, соответствующее решение огласят в ходе видеоконференции глав государств G7 в Брюсселе 16 марта.

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, в Китае с помощью жёстких мер ситуацию удалось взять под контроль. На данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается около 175 тысяч случаев заболевания, в Италии — почти 25 тысяч, погибли 1809 человек.

Шенгенское соглашение подразумевает свободное перемещение внутри 26 стран, подписавших его. Однако Италия, Германия, Польша, Чехия и Дания уже закрыли границы для иностранцев, несмотря на договорённости по Шенгену. 12 марта США запретили въезд гражданам стран шенгенской зоны на месяц, 14 марта запрет распространили на Великобританию и Ирландию.

Шенгенское соглашение и Шенгенская конвенция подразумевают свободное передвижение внутри зоны из 26 стран, а также единый визовый режим для граждан из третьих стран. Быстрое распространение COVID-19 заставило Италию, Германию, Польшу, Чехию и Данию закрыть границы для иностранцев вне зависимости от договоренностей по шенгенской зоне.

Президенты России и Финляндии 16 марта по телефону также обсудили режим работы пунктов пропуска, о готовности закрыть границу финские власти заявляли ранее.