Не хватает пробирок. Смольный объяснил проблемы с добровольным тестированием на коронавирус

Комитет по здравоохранению вместе с районными администрациями сообщает, что налаживает работу пунктов добровольного тестирования на COVID-19. Неприветливость врачей объясняют дефицитом.



Как признает комздрав 17 марта, в ряде районов не хватает специальных пробирок и средств для забора биоматериала. Причина в том, что возможностью «прийти и сдать анализы на коронавирусную инфекцию 16–17 марта воспользовалось во много раз больше людей, чем диктует эпидемиологическая обстановка в Петербурге».

Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств, и, по словам комздрава, сдать анализ на коронавирус могут все желающие. При этом чиновники подчеркивают, что если вы сами не приехали из очагов заболевания и не контактировали с приехавшими оттуда, то прямых показаний к сдаче анализов нет.