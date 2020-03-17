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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 19:44
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Не хватает пробирок. Смольный объяснил проблемы с добровольным тестированием на коронавирус

Комитет по здравоохранению вместе с районными администрациями сообщает, что налаживает работу пунктов добровольного тестирования на COVID-19. Неприветливость врачей объясняют дефицитом.

Как признает комздрав 17 марта, в ряде районов не хватает специальных пробирок и средств для забора биоматериала. Причина в том, что возможностью «прийти и сдать анализы на коронавирусную инфекцию 16–17 марта воспользовалось во много раз больше людей, чем диктует эпидемиологическая обстановка в Петербурге».

Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств, и, по словам комздрава, сдать анализ на коронавирус могут все желающие. При этом чиновники подчеркивают, что если вы сами не приехали из очагов заболевания и не контактировали с приехавшими оттуда, то прямых показаний к сдаче анализов нет.

Накануне «Фонтанка» начала обзванивать поликлиники, где, по данным комздрава, должно проводиться добровольное тестирование. По ряду адресов сообщили, что не готовы к процедуре, то же самое наблюдалось и 17 марта. За ситуацией с коронавирусом «Фонтанка» следит в режиме онлайн.

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Комментарии (2)

dragvs
Путин со своими подельниками оптимизировал медицину что даже пробирок нет.
Pilat
Да делов то, прополоскали под краном, освятили святой водой и по второму кругу.
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