«Предложили лететь через месяц»: петербурженка вместе с другими россиянами застряла в закрытой из-за коронавируса Барселоне

Туристка из Петербурга Валерия Петрова не может выбраться домой из Барселоны. Как говорят в консульстве — вместе с ней ищут варианты и другие россияне.

«Я прилетела в Барселону 27 февраля. А обратный билет у меня был на этот четверг — 19 марта, через Париж. Я не брала билеты через Мадрид специально, потому что половина людей, которые заболели в Испании, находятся там — в эпицентре. Обратно я бы взяла прямой из Барселоны в Петербург, но их уже нет. А вчера Евросоюз закрыл еще и перемещение между странами союза, и мой самолет теперь из Испании во Францию не попадет. При этом мне отменили билет, который действует из Барселоны до Парижа, а от Парижа до Москвы нет. Но, как попасть в столицу Франции, я не знаю — дороги перекрыты», — жалуется туристка.



Дороги закрыты. Готовится остановиться и другое сообщение. Авиаперевозчик предложил Лере лететь через месяц, в апреле, когда могут открыть полеты между странами. А Генеральное консульство России в Барселоне пока может рекомендовать только прорываться в охваченный коронавирусом Мадрид.

«В настоящее время значительное количество граждан России находится в Испании сверх запланированного срока ввиду отмены ряда авиарейсов.

Генконсульством в Барселоне предприняты действия, необходимые для доведения данной информации до компетентных органов власти Российской Федерации», — сообщили дипломаты.

И добавили, что рекомендуют всем туристам в ближайшее время обменять или приобретать билет на любой имеющийся рейс российской или иностранной авиакомпании, прямой или с пересадкой, и в возможно сжатые сроки покинуть Испанию.

«По вопросам приобретения билетов следует обращаться в авиакомпании. На сегодняшний день рейсы в Москву осуществляет «Аэрофлот» из Мадрида. Информация об изменениях графиков полетов размещена на сайтах авиакомпаний», — говорят в консульстве.

