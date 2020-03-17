«Предложили лететь через месяц»: петербурженка вместе с другими россиянами застряла в закрытой из-за коронавируса Барселоне
Туристка из Петербурга Валерия Петрова не может выбраться домой из Барселоны. Как говорят в консульстве — вместе с ней ищут варианты и другие россияне.
«Я прилетела в Барселону 27 февраля. А обратный билет у меня был на этот четверг — 19 марта, через Париж. Я не брала билеты через Мадрид специально, потому что половина людей, которые заболели в Испании, находятся там — в эпицентре. Обратно я бы взяла прямой из Барселоны в Петербург, но их уже нет. А вчера Евросоюз закрыл еще и перемещение между странами союза, и мой самолет теперь из Испании во Францию не попадет. При этом мне отменили билет, который действует из Барселоны до Парижа, а от Парижа до Москвы нет. Но, как попасть в столицу Франции, я не знаю — дороги перекрыты», — жалуется туристка.
Дороги закрыты. Готовится остановиться и другое сообщение. Авиаперевозчик предложил Лере лететь через месяц, в апреле, когда могут открыть полеты между странами. А Генеральное консульство России в Барселоне пока может рекомендовать только прорываться в охваченный коронавирусом Мадрид.
«В настоящее время значительное количество граждан России находится в Испании сверх запланированного срока ввиду отмены ряда авиарейсов.
Генконсульством в Барселоне предприняты действия, необходимые для доведения данной информации до компетентных органов власти Российской Федерации», — сообщили дипломаты.
И добавили, что рекомендуют всем туристам в ближайшее время обменять или приобретать билет на любой имеющийся рейс российской или иностранной авиакомпании, прямой или с пересадкой, и в возможно сжатые сроки покинуть Испанию.
«По вопросам приобретения билетов следует обращаться в авиакомпании. На сегодняшний день рейсы в Москву осуществляет «Аэрофлот» из Мадрида. Информация об изменениях графиков полетов размещена на сайтах авиакомпаний», — говорят в консульстве.
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