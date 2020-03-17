FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 16:11
3
Печать

«Предложили лететь через месяц»: петербурженка вместе с другими россиянами застряла в закрытой из-за коронавируса Барселоне

Туристка из Петербурга Валерия Петрова не может выбраться домой из Барселоны. Как говорят в консульстве — вместе с ней ищут варианты и другие россияне.

«Я прилетела в Барселону 27 февраля. А обратный билет у меня был на этот четверг — 19 марта, через Париж. Я не брала билеты через Мадрид специально, потому что половина людей, которые заболели в Испании, находятся там — в эпицентре. Обратно я бы взяла прямой из Барселоны в Петербург, но их уже нет. А вчера Евросоюз закрыл еще и перемещение между странами союза, и мой самолет теперь из Испании во Францию не попадет. При этом мне отменили билет, который действует из Барселоны до Парижа, а от Парижа до Москвы нет. Но, как попасть в столицу Франции, я не знаю — дороги перекрыты», — жалуется туристка.

Дороги закрыты. Готовится остановиться и другое сообщение. Авиаперевозчик предложил Лере лететь через месяц, в апреле, когда могут открыть полеты между странами. А Генеральное консульство России в Барселоне пока может рекомендовать только прорываться в охваченный коронавирусом Мадрид.

«В настоящее время значительное количество граждан России находится в Испании сверх запланированного срока ввиду отмены ряда авиарейсов.

Генконсульством в Барселоне предприняты действия, необходимые для доведения данной информации до компетентных органов власти Российской Федерации», — сообщили дипломаты.

И добавили, что рекомендуют всем туристам в ближайшее время обменять или приобретать билет на любой имеющийся рейс российской или иностранной авиакомпании, прямой или с пересадкой, и в возможно сжатые сроки покинуть Испанию.

«По вопросам приобретения билетов следует обращаться в авиакомпании. На сегодняшний день рейсы в Москву осуществляет «Аэрофлот» из Мадрида. Информация об изменениях графиков полетов размещена на сайтах авиакомпаний», — говорят в консульстве.

В Европе на время карантина действуют драконовские штрафы за выход из дома, практикуют аресты похоронной процессии и очереди за легкими наркотиками. Что коронавирус наделал в Европе, можно прочитать в нашем материале.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

alexadmin
Можно сесть в местную тюрьму. Главное не переборщить, чтобы на пару месяцев, а не на 5 лет.
BobCat2
Так с середины февраля уже было понятно, что вирус в Европе. Бравые заявления наших сограждан, что они ничего не боятся, теперь превращаются в возмущенные заявления и просьбы о помощи... Голова то на что? А с учётом того, какой их ждет прием в России и 14 дней принудительного отдыха, проще было выкинуть билеты до поездки - дешевле бы вышло.
260676191
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ⇉ http://bighype.pw
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний