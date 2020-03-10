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10.03.2020 18:02
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Птичку жалко. Самый маленький памятник Петербурга защитили от коронавируса

Чижик-Пыжик на реке Фонтанке у Михайловского замка в Петербурге обзавёлся защитой от коронавируса. Пока горожане пытаются найти маски в аптеках, одну получил 11-сантиметровый герой фольклора.

Фотографию «приодевшегося» Чижика в редакцию «Фонтанки» 10 марта прислал читатель. Кто именно решил спасти здоровье бронзовой птицы, он не увидел, однако теперь клюв памятника прикрывает маска.

Фото: читатель «Фонтанки»

Со стопроцентной гарантией от коронавируса она не убережёт, но риск заболеть снизит. Правда, для этого её нужно регулярно менять. В Петербурге это проблематично: корреспонденту нашего издания сообщили, что масок не осталось даже в Ленобласти. На прошлой неделе ещё можно было при удаче отыскать детские, взрослым же рекомендовали сшить защиту самим.

Чижик-Пыжик работы петербургского архитектора Вячеслава Бухаева и грузинского скульптора Резо Габриадзе появился на Фонтанке в 1994 году. Скульптура высотой 11 сантиметров долгое время была самым крохотным памятником в России, но в 2013 году уступила первенство лягушке-путешественнице из Томска.

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