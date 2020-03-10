Чижик-Пыжик на реке Фонтанке у Михайловского замка в Петербурге обзавёлся защитой от коронавируса. Пока горожане пытаются найти маски в аптеках, одну получил 11-сантиметровый герой фольклора.



Фотографию «приодевшегося» Чижика в редакцию «Фонтанки» 10 марта прислал читатель. Кто именно решил спасти здоровье бронзовой птицы, он не увидел, однако теперь клюв памятника прикрывает маска.