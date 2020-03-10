Птичку жалко. Самый маленький памятник Петербурга защитили от коронавируса
Чижик-Пыжик на реке Фонтанке у Михайловского замка в Петербурге обзавёлся защитой от коронавируса. Пока горожане пытаются найти маски в аптеках, одну получил 11-сантиметровый герой фольклора.
Фотографию «приодевшегося» Чижика в редакцию «Фонтанки» 10 марта прислал читатель. Кто именно решил спасти здоровье бронзовой птицы, он не увидел, однако теперь клюв памятника прикрывает маска.
Со стопроцентной гарантией от коронавируса она не убережёт, но риск заболеть снизит. Правда, для этого её нужно регулярно менять. В Петербурге это проблематично: корреспонденту нашего издания сообщили, что масок не осталось даже в Ленобласти. На прошлой неделе ещё можно было при удаче отыскать детские, взрослым же рекомендовали сшить защиту самим.
Чижик-Пыжик работы петербургского архитектора Вячеслава Бухаева и грузинского скульптора Резо Габриадзе появился на Фонтанке в 1994 году. Скульптура высотой 11 сантиметров долгое время была самым крохотным памятником в России, но в 2013 году уступила первенство лягушке-путешественнице из Томска.