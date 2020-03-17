Боязливая таксистка омрачила свободу студентов СЗГМУ им. Мечникова: они вышли после двух недель карантина по коронавирусу
Двухнедельное заточение студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения закончилось. Накануне было объявлено и о выписке виновника вынужденного карантина — итальянского студента Рикардо.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий 17 марта, первый человек вышел из здания ровно в 6 утра. Потом начали выбираться на улицу и группы людей. На улице они искреннее радовались свежему воздуху и окончанию заточения в четырех стенах.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Омрачил ситуацию только случай с такси. Одну студентку женщина-таксист везти отказалась, сославшись на то, что у неё машина обработана антисептиком, и она не готова везти людей из эпицентра заразы. Никакие заверения в чистоте на неё не подействовали. Девушке пришлось дожидаться другого автомобиля.
16 марта количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.