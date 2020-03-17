SHunya 17 Мар 2020 в 09:05 17 Мар 2020 в 09:05

Все в курсе, что Всемирная Организация Здравоохранения указывают на то, что после выздоровления человек ещё остаётся носителем вируса и заразен для окружающих?. В России всегда было много скептиков и из-за этого будет высокий рост эпидемии, потому что сдержать и купировать не смогут из-за пофигизма и эгоизма людей. Отнеситесь каждый отвественно и будет счастье всем, а особенно людям из группы риска! На Петербург (на весь Петербург) 189 аппаратов ИВЛ выделят для нужд инфекционных больных ... посчитайте и задумайтесь