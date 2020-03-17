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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 08:36
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Боязливая таксистка омрачила свободу студентов СЗГМУ им. Мечникова: они вышли после двух недель карантина по коронавирусу

Двухнедельное заточение студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения закончилось. Накануне было объявлено и о выписке виновника вынужденного карантина — итальянского студента Рикардо.

Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»
Фото: Павел КаравашкинФонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий 17 марта, первый человек вышел из здания ровно в 6 утра. Потом начали выбираться на улицу и группы людей. На улице они искреннее радовались свежему воздуху и окончанию заточения в четырех стенах.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Омрачил ситуацию только случай с такси. Одну студентку женщина-таксист везти отказалась, сославшись на то, что у неё машина обработана антисептиком, и она не готова везти людей из эпицентра заразы. Никакие заверения в чистоте на неё не подействовали. Девушке пришлось дожидаться другого автомобиля.

16 марта количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

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Комментарии (5)

SHunya
Все в курсе, что Всемирная Организация Здравоохранения указывают на то, что после выздоровления человек ещё остаётся носителем вируса и заразен для окружающих?. В России всегда было много скептиков и из-за этого будет высокий рост эпидемии, потому что сдержать и купировать не смогут из-за пофигизма и эгоизма людей. Отнеситесь каждый отвественно и будет счастье всем, а особенно людям из группы риска! На Петербург (на весь Петербург) 189 аппаратов ИВЛ выделят для нужд инфекционных больных ... посчитайте и задумайтесь
serg1956
с волками жить - по волчьи выть
Батарейкин
Таксистка - это пять, Фъ! Собаководы поддерживаютЪ!!!
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