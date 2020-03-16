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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 18:39
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В Петербурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом без поездки за границу

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личностях трех новых заболевших коронавирусом. Всего теперь их в городе девять. Плюс в Боткина находится еще одна девушка из области.

Как сообщает ведомство 16 марта, впервые заражение произошло на территории Северной столицы. Женщина 33 лет заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. 13 марта она была госпитализирована в Боткина без симптомов ОРВИ.

Также заболела женщина 30 лет, которая вернулась из Франции 9 марта, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу. На день раньше там оказалась 54-летняя туристка из Италии.

В Петербурге уже 238 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. За четыре дня их число почти удвоилось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

michailPotapov
За Бабло Ротшильдовское тоже готов быть зараженным. Возьму недорого.
4eJIoBeK
С симптомами ОРВИ в больницы обращается процентов 5 населения, остальные дома спокойно сидят или по улицы ходят. Я за всю жизнь ни разу не обращался например, даже когда 39 была температура.
Те кто обратился не обседуются на коронку. И только какие то уникумы подвергаются обследованию.
Реально зараженных на пару тройку нулей больше
Igorius
Занятно было бы сравнить статистику: скольким людям в сутки ставят при этом дежурный диагноз "ОРВИ"... Поскольку, насколько я понимаю, никто вас на коронавирус проверять не станет, если только вы не из Италии приехали только что (причем еще и признаетесь в этом)... А с учетом того, что проверить вас могут только в Боткина, если почему-то решат всё-таки туда увезти, нужно уж очень постараться, чтобы испортить нам всем благостную статистику "3 заболевших (читай - сущая ерунда, у нас всё под контролем!)".
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