В Петербурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом без поездки за границу

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о личностях трех новых заболевших коронавирусом. Всего теперь их в городе девять. Плюс в Боткина находится еще одна девушка из области.



Как сообщает ведомство 16 марта, впервые заражение произошло на территории Северной столицы. Женщина 33 лет заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. 13 марта она была госпитализирована в Боткина без симптомов ОРВИ.



Также заболела женщина 30 лет, которая вернулась из Франции 9 марта, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу. На день раньше там оказалась 54-летняя туристка из Италии.

