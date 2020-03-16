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16.03.2020 12:56
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В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом. Итальянец показываться не хочет

О выписке первого в Петербурге пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией объявил комитет по здравоохранению Смольного 16 марта.

Подробности о выписке в 15 часов расскажут главный врач больницы Боткина Денис Гусев и начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Ранее была выписана госпитализированная вместе с итальянцем Рикардо студентка СЗГМУ им Мечникова. Она сказала, что иностранец чувствует себя хорошо. Правда, сам он к журналистам не выйдет — ему не нравится общественный резонанс вокруг своей персоны.

Всего в Петербурге на утро 16 марта было шесть заболевших. И по последним данным на 12 марта, проверялись на коронавирус почти 130 человек, включая 9 детей.

В связи с эпидемией в городе запрещены массовые мероприятия численностью свыше 1000 человек. Школьников перевели на дистанционное обучение. По данным редакции, меры, принимаемые в Петербурге, будут аналогичны московским.

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