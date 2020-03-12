В Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей

Роспотребнадзор рассказал о резком увеличении числа попавших в больницы под наблюдение из-за новой коронавирусной инфекции. За два дня их число перевалило за сотню.



Как сообщает ведомство, по данным на 12 марта, на стационарном лечении находятся 129 пациентов, в том числе 9 детей. А под медицинским наблюдением вне стационара находятся 1 335 человек. Новых подтвержденных случаев коронавируса, кроме двух известных, в городе пока нет.



Напомним, что еще 10 марта в Боткина с подозрением на коронавирус были госпитализированы только 87 человек. В случае обострения угрозы еще полтысячи человек готовится принять пансионат «Заря» в Репино. Его уже обнесли забором.

