В Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей
Роспотребнадзор рассказал о резком увеличении числа попавших в больницы под наблюдение из-за новой коронавирусной инфекции. За два дня их число перевалило за сотню.
Как сообщает ведомство, по данным на 12 марта, на стационарном лечении находятся 129 пациентов, в том числе 9 детей. А под медицинским наблюдением вне стационара находятся 1 335 человек. Новых подтвержденных случаев коронавируса, кроме двух известных, в городе пока нет.
Напомним, что еще 10 марта в Боткина с подозрением на коронавирус были госпитализированы только 87 человек. В случае обострения угрозы еще полтысячи человек готовится принять пансионат «Заря» в Репино. Его уже обнесли забором.
Управление Роспотребнадзора рекомендует всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтверждённые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, обращаться на единый номер 112, чтобы проинформировать о своем путешествии и оставить свои координаты. В случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.