В Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы уже 87 человек, еще полтысячи может принять пансионат «Заря»
Комитет по здравоохранению Петербурга 10 марта сообщил о том, что количество пациентов под наблюдением в Боткинской больнице выросло до 87 человек. Большинство прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
В минувшую пятницу, 6 марта, их там было 64. Как подчеркнули в ведомстве, в Северной столице подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за лицами, имеющими высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Определен cанаторий в Курортном районе, где можно разместить до 500 человек на срок инкубационного периода данного заболевания. Учреждение будет запущено в случае необходимости при ухудшении эпидемиологической обстановки», — сообщили в комздраве. О том, что пансионат «Заря» обустраивают под эти цели, «Фонтанка» рассказала ранее во вторник.
Всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания, по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, рекомендуется обращаться на единый номер 112: необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить свои координаты.
В случае появления признаков ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом и избегать посещения общественных мест, в том числе поликлиник.