В Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы уже 87 человек, еще полтысячи может принять пансионат «Заря»

Комитет по здравоохранению Петербурга 10 марта сообщил о том, что количество пациентов под наблюдением в Боткинской больнице выросло до 87 человек. Большинство прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

В минувшую пятницу, 6 марта, их там было 64. Как подчеркнули в ведомстве, в Северной столице подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за лицами, имеющими высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Определен cанаторий в Курортном районе, где можно разместить до 500 человек на срок инкубационного периода данного заболевания. Учреждение будет запущено в случае необходимости при ухудшении эпидемиологической обстановки», — сообщили в комздраве. О том, что пансионат «Заря» обустраивают под эти цели, «Фонтанка» рассказала ранее во вторник.