Путин: Голосование по поправкам в Конституции состоится, если позволит ситуация с коронавирусом

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 17 марта. Стенограмму разговора опубликовали на официальном сайте президента.



Президент отметил, что по закону после издания указа о назначении даты голосования его необходимо провести не ранее чем через месяц, но «дальняя» граница не обозначена.



«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», - сказал Путин.

