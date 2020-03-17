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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 21:19
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Путин: Голосование по поправкам в Конституции состоится, если позволит ситуация с коронавирусом

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 17 марта. Стенограмму разговора опубликовали на официальном сайте президента.

Президент отметил, что по закону после издания указа о назначении даты голосования его необходимо провести не ранее чем через месяц, но «дальняя» граница не обозначена.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», - сказал Путин.

Ранее стало известно, что глава государства подписал указ о проведении голосования по поправкам 22 апреля. Россиянам предстоит ответить только на один вопрос, который сформулирован следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

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