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16.03.2020 23:35
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КХЛ приостанавливает розыгрыш Кубка Гагарина. Новый формат обсуждают с чиновниками и представителями клубов

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина на неделю. Об этом 16 марта вечером сообщается на официальном сайте КХЛ.

В сообщении уточняется, что розыгрыш приостанавливается на неделю: «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги», - уточнили в КХЛ.

Напомним, «Фонтанка» подробно разбирала сложившуюся непростую ситуацию в Континентальной хоккейной лиге.

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Комментарии (2)

Anna666
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