КХЛ приостанавливает розыгрыш Кубка Гагарина. Новый формат обсуждают с чиновниками и представителями клубов

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина на неделю. Об этом 16 марта вечером сообщается на официальном сайте КХЛ.



В сообщении уточняется, что розыгрыш приостанавливается на неделю: «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».



«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги», - уточнили в КХЛ.

