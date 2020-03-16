Коронавирус оставил СКА без соперника и, возможно, сезона

Чемпионат КХЛ под угрозой срыва. Уже два клуба добровольно отказались от продолжения борьбы за Кубок Гагарина. Тем не менее хоккейная лига до сих пор не сделала никакого заявления о будущем. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о непростой ситуации.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Положение дел в Континентальной хоккейной лиге становится буквально с каждым днем все более странным. Уже два из восьми клубов, продолжающих в плей-офф борьбу за Кубок Гагарина, добровольно отказались от этой самой борьбы. Руководство лиги пока не может ответить на вопрос: что же делать дальше?

Первым сдавшимся оказался «Йокерит» из Хельсинки. Финны в первом раунде расправились с ярославским «Локомотивом» (4–2) и вышли в полуфинале Западной конференции на петербургский СКА. Понятно, что армейцы с Невы были в этой паре фаворитами, но по своему потенциалу «джокеры» не сильно отставали.



«Йокерит» (84 очка) занял третье место в Западной конференции вслед за ЦСКА (94) и СКА (93). По ходу регулярного сезона финны по разу обыграли и тех, и других: 3:0 и 6:0 соответственно. По всем прогнозам серия между «Йокеритом» и СКА должна была получится напряженной. Но вмешался коронавирус.

Пока в КХЛ играли первый раунд плей-офф, по всему миру один за другим прерывались местные хоккейные чемпионаты. Приостановили сезон в НХЛ, чемпионатах Швеции и Чехии. Целый ряд национальных первенств вообще завершили досрочно. Так, например, поступили в Словакии, Германии, Дании и Австрии. Единственной страной кроме России, где продолжали играть в хоккей, оставалась Финляндия. Но и там сдались, досрочно завершив сезон без определения чемпиона. «Йокерит» при этом сначала объявил, что сниматься из розыгрыша Кубка Гагарина не будет, но в итоге все-таки ушел.

В финском клубе заявили, что им пришлось подчиниться рекомендациям своего правительства гражданам отказаться от поездок за рубеж и выдерживать двухнедельный карантин после возвращения. Кроме того, запротестовали финские игроки-ветераны, отказавшиеся покидать страну в нынешней ситуации. В «Йокерите» подчеркнули, что их решение не должно затронуть другие клубы КХЛ, выступающие в плей-офф, а розыгрыш Кубка Гагарина должен продолжиться.



Подобное решение со стороны лиги, даже с учетом одного клуба-отказника, было бы как минимум несправедливым: получается, что СКА выходил в финал Западной конференции без борьбы.

«На пару дней пораньше нельзя было решить?» — прокомментировал твиттер «Спартака» решение «Йокерита».

Тем не менее, по данным «Фонтанки», руководство КХЛ было твердо намерено доиграть плей-офф до конца. Ситуация усугубилась, когда из игры вышел и казахстанский «Барыс». Руководство команды объявило об этом в понедельник, 16 марта.

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — цитирует ТАСС президента «Барыса» Бориса Иванищева.

— Очень сложно думать о хоккее, — признался в интервью сайту Gorobzor.ru главный тренер уфимского «Салавата Юлаева». — Все думают абсолютно о другом. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это все равно сложно. Мне сложно сказать за других, но я считаю, что надо приостанавливать (чемпионат. — Прим. ред.). Это мое личное мнение.

