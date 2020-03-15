Евро-2020 может сдвинуться на декабрь из-за коронавируса. УЕФА соберет экстренное совещание

Чемпионат Европы по футболу могут перенести на декабрь 2020 года, всему виной — пандемия коронавируса COVID-19. Об этом пишет 15 марта The Telegraph.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет экстренное совещание 17 марта, после которого будет объявлено о принятом решении. Как объясняют в британской прессе, смещение сроков проведения Евро-2020 может позволить закончить все национальные чемпионаты по футболу, которые сейчас приостановлены.

Напомним, что накануне были отменены матчи Лиги чемпионов. Кроме того, ранее в прессе писалось, что Евро-2020 могут перенести и вовсе на 2021 год.