FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
71.47р81.02р
12.03.2020 18:39
0
Печать

СМИ: Евро-2020 перенесут на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу все-таки перенесут из-за коронавируса, уверяет европейская пресса. Как сообщает в четверг, 12 марта, французское издание L`Equipe, скорее всего соревнования пройдут в 2021 году.

Официально об этом объявят во вторник, 17 марта.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир должны принять 11 европейских городов, в том числе Петербург. Северная столица должна принять матчи группового этапа с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии, а также один из четвертьфиналов турнира.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявил о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний