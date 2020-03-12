СМИ: Евро-2020 перенесут на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу все-таки перенесут из-за коронавируса, уверяет европейская пресса. Как сообщает в четверг, 12 марта, французское издание L`Equipe, скорее всего соревнования пройдут в 2021 году.

Официально об этом объявят во вторник, 17 марта.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир должны принять 11 европейских городов, в том числе Петербург. Северная столица должна принять матчи группового этапа с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии, а также один из четвертьфиналов турнира.