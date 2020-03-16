Модель Яна Мирославская призналась в Instagram, что у неё нашли коронавирус. Девушка прилетела из Куршавеля и отправилась в изолированный бокс больницы Боткина.



«Когда я прилетела из Франции, меня отправили на карантин в связи с высокой температурой. И у меня нашли вирус, — сообщила она подписчикам 16 марта. — Вы сами знаете, я позитивный человек. Я всегда стараюсь думать о хорошем. Но мне стало реально хуже. У меня появилась боль в легких. Боль в груди. Просто хотела сказать, что люблю вас».