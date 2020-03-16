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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 19:40
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«Боль в легких и в груди». Модель из Петербурга рассказала, что заразилась коронавирусом после Куршавеля

Модель Яна Мирославская призналась в Instagram, что у неё нашли коронавирус. Девушка прилетела из Куршавеля и отправилась в изолированный бокс больницы Боткина.

«Когда я прилетела из Франции, меня отправили на карантин в связи с высокой температурой. И у меня нашли вирус, — сообщила она подписчикам 16 марта. — Вы сами знаете, я позитивный человек. Я всегда стараюсь думать о хорошем. Но мне стало реально хуже. У меня появилась боль в легких. Боль в груди. Просто хотела сказать, что люблю вас».

Сама девушка заявила «Фонтанке», что готова дать официальное интервью после выздоровления.

Позднее она записала видео, в котором рассказала, что ей дали успокоительное и средство от кашля. И уточнила, что официального подтверждения нет. И она ждет конца недели, чтобы понять, будет ли развиваться пневмония. По её словам, она развивается на 8–10-й день.

сторис instagram.com / misssjana_official

Напомним, что 16 марта количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло девяти человек. Также в Северной столице впервые был зафиксирован случай заражения инфекцией без поездки за границу. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

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