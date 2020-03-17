Петербургский институт кино и телевидения закрыл на карантин этаж своего общежития. Виновник вернулся из Испании через Финляндию
В общежитии №3 Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на карантин закрылся 4-й этаж одного из блоков здания. Об этом «Фонтанке» сообщили студенты вуза 17 марта.
Как рассказывают учащиеся, представитель СПбГИКиТ сообщил им, что утром 17 марта в Петербург из Испании через Финляндию вернулся первокурсник. «Студент обратился во все возможные медицинские инстанции, чтобы провериться на коронавирус и не представлять угрозы для окружающих. Однако медицинским персоналом ему было рекомендовано самоизолироваться на инкубационный период. Вы должны понимать, что всех потенциально заражённых, но без симптомов, невозможно держать в больницах, для этого просто не хватает ресурсов. Поэтому студент сейчас в своей комнате, так как он является иногородним. Руководством института в целях дополнительных профилактических мер безопасности принято решение изолировать весь блок. Повторюсь, на данный момент никаких симптомов и поводов для беспокойств нет, это дополнительные меры для вашей же безопасности», — сообщили студентам.
Кроме того, до проживающих в общежитии довели, что ежедневно в течение 14 дней будет приходить дежурный врач 19-й поликлиники в сопровождении врача-эпидемиолога для замера температуры у изолированных. Антисептические средства будут привезены и установлены во все корпуса и общежития, а также отдельно для изолированного блока.
«Фонтанка» запросила комментарий у вуза, но на момент публикации не получила ответ.
На данный момент в России зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом, на Петербург приходятся 9. В больнице Боткина лежат 238 человек с подозрением.
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