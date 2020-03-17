Петербургский институт кино и телевидения закрыл на карантин этаж своего общежития. Виновник вернулся из Испании через Финляндию

В общежитии №3 Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на карантин закрылся 4-й этаж одного из блоков здания. Об этом «Фонтанке» сообщили студенты вуза 17 марта.



Как рассказывают учащиеся, представитель СПбГИКиТ сообщил им, что утром 17 марта в Петербург из Испании через Финляндию вернулся первокурсник. «Студент обратился во все возможные медицинские инстанции, чтобы провериться на коронавирус и не представлять угрозы для окружающих. Однако медицинским персоналом ему было рекомендовано самоизолироваться на инкубационный период. Вы должны понимать, что всех потенциально заражённых, но без симптомов, невозможно держать в больницах, для этого просто не хватает ресурсов. Поэтому студент сейчас в своей комнате, так как он является иногородним. Руководством института в целях дополнительных профилактических мер безопасности принято решение изолировать весь блок. Повторюсь, на данный момент никаких симптомов и поводов для беспокойств нет, это дополнительные меры для вашей же безопасности», — сообщили студентам.

