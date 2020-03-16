Коронавирус может передаваться через банкноты. Наиболее безопасными назвали бесконтактные платежи

В ведомстве подчеркивают, что ВОЗ не дает жестких рекомендаций о невозможности использования наличных. Однако теоретически они могут быть каналом передачи вирусов, которые остаются активны на бумаге и на пластике в течение некоторого времени. «Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах», – подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Банкноты и монеты могут быть каналом передачи нового опасного коронавируса. Такую информацию со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) накануне представил Роспотребнадзор.

Россияне частично ограждены от этой проблемы – все выдаваемые в отечественных банках купюры выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. «Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», – поясняют в санитарном ведомстве.

Использование пластиковых карт не всегда является панацеей – соблюдать меры предосторожности рекомендуют при наборе PIN-кода. Поэтому наиболее безопасны, по мнению Роспотребнадзора, остаются бесконтактные платежи.

По данным Банка России в петербургских магазинах, кафе и иных торгово-сервисных предприятиях установлено около 147 тысяч терминалов для оплаты покупок и услуг пластиковыми картами. Ежемесячно через них проводится в среднем 100 млн транзакций более чем на 110 млрд рублей. Это составляет примерно 64% оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг Северной столице.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 15 марта общее число заболевших коронавирусом превышает 156,5 тысяч человек, в том числе более 75 тысяч вне Китая и 59 в России. Большинство случаев протекает в лёгкой форме, только 5,3% – в тяжелой. Доля летальных исходов вне провинции Хубей оценивается в 0,9%.